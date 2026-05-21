В Польше задержали трех мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России: что известно

В польском городе Белосток сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали трех мужчин в возрасте 48-62 лет. Их подозревают в шпионской и разведывательной деятельности в пользу России.

Об этом сообщил координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в Twitter. Следствие по делу продолжается.

Как сообщается, им инкриминируют поиск по расположению и пунктам базирования войск НАТО в Польше, а также изготовление и распространение пропагандистских и дезинформационных материалов. Окружной суд в Белостоке избрал всем трем подозреваемым меру пресечения в виде трехмесячного содержания под стражей.

Заметим, что в польской Познани сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали солдата 12-й бригады территориальной обороны, по имени Ярослав, который имел допуск к секретной информации. Его подозревали в шпионаже в пользу России.

Задержанный имел базовый допуск к секретной информации, который является обязательным для военнослужащих на любой должности в Войсках территориальной обороны. Он не выполнял служебных обязанностей в рамках охраны границ Польши или других операций, связанных с безопасностью государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в латвийской военной разведке обнародовали имена семи человек, причастных к шпионской деятельности против страны. Установили шесть офицеров российского ГРУ и одного представителя белорусской разведки, которые собирали информацию об оборонном секторе, критической инфраструктуре и присутствии сил НАТО, а также могли быть привлечены к координации ударов по Украине.

