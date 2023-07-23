В Польше вспыхнул масштабный пожар на складе химикатов. Фото

В Польше с полудня субботы, 22 июля, продолжается тушение масштабного пожаоа на складе с химикатами под городом Зеленая Гура в Любушском воеводстве. Зам хранилось около 5000 кубометров опасных веществ, ожидавших утилизации.

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О пострадавших речь не идет, но местным жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить из домов. Об этом сообщает сайты польского радио RMF24 и канала TVN24 (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным СМИ, пожарная служба получила информацию о происшествии после обеда субботы. Тогда же Центр государственной безопасности (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, RCB) разослал смс-уведомления о ЧП жителям уездов Зеленая Гура, Свебодзин, Кросно, Жары, Жаганский, Новосольский и Вшовский.

Людей попросили оставаться дома и не открывать окна. Хотя потребности в эвакуации, заверили местные власти, не было и нет. В то же время из-за пожара железнодорожная компания PKP приостановила движение поездов из Зеленой Гуры в направлении Вроцлава и Щецина.

Отмечается, что на сегодня огонь на складе уже не распространяется, но пожар сложный и спасатели воздерживаются от прогнозов о том, сколько времени понадобится на его ликвидацию. На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники.

"Там практически вся таблица Менделеева. Тушение такого типа пожара может длиться очень много часов", – сказал в комментарии СМИ бывший спикер пожарной службы.

В то же время губернатор Любушского воеводства Владислав Дайчак заверил, что "пожар под контролем" и "должен быть ликвидирован в течение десятка часов". Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва также заверила, что "угрозы здоровью и жизни жителей сегодня нет".

"Есть хорошие новости, пожар под контролем, в течение десятка или более часов он должен быть полностью ликвидирован. Не было ни одного момента, когда здоровье и жизнь жителей окрестностей было под угрозой", – сказал Дайчак на брифинге около 09:30 воскресенья, 23 июля.

Он добавил, что "мониторинг проводился" пожарными, провинциальным инспектором по охране окружающей среды и армией. По его словам, эти "результаты подтверждают, что риска нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Польше во время посадки при плохих погодных условиях самолет Cessna упал на ангар с людьми. В результате ЧП погибли пять человек, еще десять получили ранения.

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