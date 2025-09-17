В Польше приняли новый закон о помощи украинцам: что нужно знать

Польский Сенат в среду, 17 сентября, принял новый закон о помощи гражданам Украины, который продлевает легальность пребывания в Польше украинцев, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года. Закон поддержали 57 польских сенаторов, против проголосовали 32, никто не воздержался.

Документ подготовили после вето президента Кароля Навроцкого на предыдущую законодательную инициативу о статусе украинцев в Польше. Об этом сообщает "Польское радио".

В МВД страны надеются, что президент подпишет закон в нынешней редакции.

"Что касается этого закона, какие там положения, почему мы пошли именно в таком направлении, то относительно целей – мы согласны с президентом. И по охране здоровья, и по легальности пребывания, и по вопросам доступа к рынку труда, и по ограничению семейных выплат. Здесь между нами нет спора. Есть скорее дискуссия о том, как именно это можно сделать, чтобы оно действительно работало", – частности, сказал заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик.

Что предшествовало

В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины.

Он предложил альтернативный, предусматривающий ограничение помощи "800 Плюс" и медицинского страхования для нетрудоустроенных украинцев.

Что будет дальше

Сенат Польши не вносил своих поправок к документу, принятому Сеймом. Поэтому законопроект считается окончательно принятым парламентом. Теперь он будет ожидать подписи президента Кароля Навроцкого.

Несколько поправок к проекту закона предлагались, но были отклонены. В частности, партия "Право и справедливость" предлагала, чтобы польское гражданство можно было получить только после десяти лет непрерывного и легального пребывания в Польше, а не, как сейчас, после трех. Другая поправка касалась наказания за "пропаганду бандеровской идеологии".

Какие именно положения были приняты

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он также усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Но есть исключения, например, родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения по возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина проводит ремонтные работы на своей стороне границы с Польшей, а поляки со своей стороны внедряют новую систему контроля въезда и выезда. Поэтому на некоторых пунктах пропуска с этой страной образовались довольно длинные очереди.

Напомним, что для въезда в Польшу украинцам нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств – не менее 300 злотых на короткую поездку или 75 злотых на каждый день пребывания (соответственно 3403 грн и 850 грн). Также в зависимости от страны пограничники требуют 200-2500 злотых на обратный путь.

