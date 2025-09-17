Украинцы массово едут за границу: на пунктах пропуска образовались длинные очереди

Украина проводит ремонтные работы на своей стороне границы с Польшей, а поляки со своей стороны внедряют новую систему контроля въезда и выезда. Поэтому на некоторых пунктах пропуска с этой страной образовались очереди от 10 до 150 авто.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Впрочем, на некоторых пунктах пропуска границу можно пересечь свободно, поэтому путешественникам советуют воспользоваться ими.

Где пробки

Пограничники советуют украинцам, которые направляются пересекать границу с Польшей, заблаговременно планировать путешествие и выбирать менее загруженные направления. Сейчас пробки возникли на таких пропускных пунктах:

"Шегини" – 150 авто;

"Краковец" – 20 авто;

"Нижанковичи" – 10 авто.

Зато ряд пунктов пропуска работает без задержек. В частности границу можно пересечь без задержек через такие КПП:

"Смильница";

"Угринов";

"Грушев";

"Рава-Русская".

Что ждет путешественников

Частично пробки на границе объясняются тем, что в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны. Поэтому пропускная способность пропускного пункта упала как для легкового, так и для грузового транспорта.

Кроме того, польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля со смежной стороны на некоторых пунктах пропуска. Эта система предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев при въезде и выезде из Украины.

Сейчас система работает в тестовом режиме, а ее полноценное внедрение предварительно планируется с октября 2025 года. "Просим учесть, что из-за дополнительных процедур оформления граждан может длиться несколько дольше", – предупредили в ГПСУ.

Новые правила для перевозчиков

С 10 сентября в Украине действуют новые правила использования системы пересечения границы еЧерга. Теперь водители и перевозчики должны вносить данные только один раз, но при этом они должны иметь актуальные паспорта и быть внесенными в ЕКИС, иначе выезд может быть заблокирован.

То есть была отменена необходимость подавать заявку в модуль "18-60", известный также как "Шлях". Теперь система еЧерга работает как единое окно: перевозчик или водитель вносит все данные только один раз при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы. Это позволяет избежать дублирования информации и экономит время водителей и операторов.

Также OBOZ.UA сообщал, что для въезда в Польшу украинцам нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств – минимум 300 злотых на короткую поездку или 75 злотых на каждый день пребывания (соответственно 3403 грн и 850 грн). Также в зависимости от страны пограничники требуют 200-2500 злотых на обратный путь.

