Украинцы массово едут за границу: на пунктах пропуска образовались длинные очереди
Украина проводит ремонтные работы на своей стороне границы с Польшей, а поляки со своей стороны внедряют новую систему контроля въезда и выезда. Поэтому на некоторых пунктах пропуска с этой страной образовались очереди от 10 до 150 авто.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Впрочем, на некоторых пунктах пропуска границу можно пересечь свободно, поэтому путешественникам советуют воспользоваться ими.
Где пробки
Пограничники советуют украинцам, которые направляются пересекать границу с Польшей, заблаговременно планировать путешествие и выбирать менее загруженные направления. Сейчас пробки возникли на таких пропускных пунктах:
- "Шегини" – 150 авто;
- "Краковец" – 20 авто;
- "Нижанковичи" – 10 авто.
Зато ряд пунктов пропуска работает без задержек. В частности границу можно пересечь без задержек через такие КПП:
- "Смильница";
- "Угринов";
- "Грушев";
- "Рава-Русская".
Что ждет путешественников
Частично пробки на границе объясняются тем, что в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны. Поэтому пропускная способность пропускного пункта упала как для легкового, так и для грузового транспорта.
Кроме того, польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля со смежной стороны на некоторых пунктах пропуска. Эта система предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев при въезде и выезде из Украины.
Сейчас система работает в тестовом режиме, а ее полноценное внедрение предварительно планируется с октября 2025 года. "Просим учесть, что из-за дополнительных процедур оформления граждан может длиться несколько дольше", – предупредили в ГПСУ.
Новые правила для перевозчиков
С 10 сентября в Украине действуют новые правила использования системы пересечения границы еЧерга. Теперь водители и перевозчики должны вносить данные только один раз, но при этом они должны иметь актуальные паспорта и быть внесенными в ЕКИС, иначе выезд может быть заблокирован.
То есть была отменена необходимость подавать заявку в модуль "18-60", известный также как "Шлях". Теперь система еЧерга работает как единое окно: перевозчик или водитель вносит все данные только один раз при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы. Это позволяет избежать дублирования информации и экономит время водителей и операторов.
Также OBOZ.UA сообщал, что для въезда в Польшу украинцам нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств – минимум 300 злотых на короткую поездку или 75 злотых на каждый день пребывания (соответственно 3403 грн и 850 грн). Также в зависимости от страны пограничники требуют 200-2500 злотых на обратный путь.
