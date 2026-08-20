В Польше неизвестные разрушили бобровую плотину: реакция животных поразила

В Польше, в лесничестве Оборники недалеко от Познани, неизвестные разрушили бобровую плотину, очевидно, в надежде прогнать животных. Однако упорные бобры не покинули территорию, а возобновили свою деятельность с таким рвением, что построили на этом месте ещё семь плотин, образовав большой разливной водоём.

Видео дня

Об этом пишет польское издание Zielona Interia. Местные лесники не скрывают удовлетворения: бобры фактически бесплатно выполняют работу по сохранению воды в лесу, на которую людям приходится тратить значительные средства.

Бобры сделали то, к чему стремились лесники

После разрушения первой плотины бобровая семья начала строить новые плотины. В результате на территории лесничества Велна появился большой разливной водоем, который удерживает воду в лесу и не дает ей быстро стекать в реки и дальше в Балтийское море.

Лесничий Адам Юзвяк отметил, что именно удержание воды является одной из важных задач лесного хозяйства.

"Сердце радуется, когда я вижу такие сооружения, которые помогают нам удерживать воду", — сказал он.

Начальник лесничества Оборники Яцек Щепаник добавил, что лесники тратят значительные средства на создание систем для удержания воды в лесах, тогда как бобры делают это бесплатно.

По оценкам польских государственных водохозяйственных служб, благодаря своим плотинам бобры могут удерживать до 70 млн кубометров воды. Это примерно соответствует объему озера Гопло в Куявии.

Почему бобры строят плотины

Бобры строят плотины, чтобы повысить уровень воды и защитить входы в свои норы. Для этого они используют древесину, ветки и другие природные материалы.

Интересно, что зубы бобров растут на протяжении всей жизни. Их характерный желтый цвет обусловлен соединениями железа, которые дополнительно укрепляют зубную эмаль.

Животные являются травоядными, но для доступа к веткам и листьям могут срубать до 200 деревьев в год. Именно из-за этого их соседство не всегда устраивает людей.

Фермеры могут страдать от затопления полей, а в городах бобры иногда повреждают деревья в парках. Проблемы возникают и в лесах: в Вельне животные сначала уничтожили молодые дубы, высаженные лесниками, а затем — саженцы бука.

Впрочем, после двух неудачных попыток лесники решили больше не восстанавливать насаждения на этом участке. По их словам, польза от присутствия бобров здесь перевешивает вред от уничтоженных деревьев.

Бобры находятся под охраной

Бобры имеют в Польше особый природоохранный статус. Они были первыми животными, взятыми под охрану в стране: ещё около 1000 года польский король Болеслав Храбрый запретил охоту на них.

Сегодня за уничтожение бобровых плотин в Польше может грозить штраф до 5000 злотых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чехии бобры построили дамбу вместо людей. Этим животные сэкономили местным властям более 1 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!