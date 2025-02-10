Бобры бесплатно построили дамбу вместо людей: в Чехии сэкономили крупную сумму

Вблизи прудов в заповедной зоне Брды в Чехии бобры построили несколько дамб, чем сэкономили местным властям более 1 млн долларов. Дело в том, что те давно хотели вернуть болотистые участки в их природное состояние, однако проект с 2018 года не могли реализовать из-за бюрократических сложностей.

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Об этом сообщает CT24. Отмечается:

Дамбы бобры построили в том же месте, где хотели и люди.

Бобер "всегда знает, как сделать лучше всего".

"Животные выбрали лучшее место для строительства – бывший дренажный канал, созданный военными на полигоне для осушения территории. ... Это позволило сэкономить деньги – до 30 млн крон (более 1,23 млн долларов по актуальному курса чешского центробанка. – Ред.)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: проект по восстановлению реки, который должен был вернуть болотистые участки в их природное состояние, разрабатывали еще в 2018 году. Однако реализовать его не смогли из-за переговоров между военными и соответствующими госорганами.

"Бобер способен построить дамбу за одну, максимум за две ночи. Людям же нужно получить разрешения и документы, а попытаться получить на это деньги. ... С помощью экскаватора это можно построить за неделю", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине НАБУ начало расследовать растрату 430 млн грн на строительстве новых атомных блоков. Дело открыто по ч 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. По ней фигурантам дела грозит, среди прочего, лишение свободы на срок 7-12 лет.

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