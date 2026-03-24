В Польше дважды за сутки поднимали боевую авиацию из-за российского обстрела запада Украины

24 марта во время массированного обстрела Украины государством-агрессором Россией Польша приводила в состояние повышенной готовности авиацию, наземные системы ПВО и средства радиолокационной разведки. Это произошло дважды в течение суток, поскольку страна принимала превентивные меры для защиты собственного воздушного пространства.

Видео дня

В первый раз Оперативное командование ВС РП информировало о полетах польской и союзной авиации над страной "из-за активности дальней авиации Российской Федерации". Речь шла о комбинированной атаке по Украине, осуществленной в ночь на вторник, с применением запущенных с бомбардировщиков крылатых ракет.

Утром польские военнослужащие отчитались, что самолеты и наземные комплексы переведены в стандартный режим работы. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Затем пресс-служба заявила о повторной "тревоге" и готовности к немедленному реагированию из-за активности российских БПЛА типа "Шахед" в западной части Украины.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Истребители и вертолет находятся в рабочем состоянии, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной готовности", – сообщали военные.

Никакого нарушения границ Польши не произошло. В Оперативном командовании указали на масштаб российского обстрела:

"Это был один из крупнейших авиаударов по Украине – за последние сутки для атак было применено более 900 беспилотных летательных аппаратов и 30 баллистических и крылатых ракет".

В Варшаве поблагодарили НАТО (в частности Воздушным силам Испании, чьи самолеты патрулировали небо над Польшей) за поддержку.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия начала свой масштабный обстрел еще вечером 23 марта. Она применила баллистику, крылатые ракеты, беспилотники, а по приграничью еще и КАБы.

– Утром удары не закончились – российские "Шахеды" волнами продолжали атаковать наши города. Во время нетипичного дневного дронового обстрела россияне применили более 550 БпЛА. Учитывая предыдущую ночную атаку, противник запустил по Украине почти 1000 беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других, сообщали Воздушные силы ВСУ.

– Владимир Зеленский отметил, что массированная атака, которую оккупанты совершили 24 марта, удары по обычным домам, церкви, роддому – "это абсолютное извращение", и только таким, как диктатор Владимир Путин, может это нравиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!