В Пакистане взорвали машину со взрывчаткой возле поезда: 24 погибших, более 70 пострадавших

В пакистанском городе Кветта террорист-смертник взорвал транспортное средство, начиненное взрывчаткой, возле пассажирского поезда. В результате инцидента по меньшей мере 24 человека погибли, более 70 человек получили травмы.

Об этом сообщает газета Independent. В результате взрыва огонь перекинулся на два вагона, несколько соседних зданий были сильно повреждены, а более десятка припаркованных автомобилей были уничтожены.

Что известно

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа Армия освобождения Белуджи, заявив, что ее целью был поезд, который перевозил пакистанских спецслужбистов.

Нападение произошло в районе, где обычно размещены спецслужбы Пакистана. Трое силовиков на условиях анонимности сообщили Associated Press, что несколько силовиков погибли.

"Мы решительно осуждаем нападения на мирных жителей и глубоко опечалены потерей драгоценных человеческих жизней. Террористические элементы не заслуживают снисхождения", – сказал представитель правительства провинции Белуджистан Шахид Ринд.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение, выразив соболезнования семьям жертв. В то же время по данным главного министра Белуджистана Сарфраза Бугти, боевиков якобы поддерживает Индия. Нью-Дели обвинения отвергает.

Издание отмечает, что Кветта богата нефтью и полезными ископаемыми, и там же в основном происходят антиправительственные беспорядки. В этой местности боевики часто атаковали силы безопасности страны, правительственные учреждения и гражданских лиц.

