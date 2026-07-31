В Пакистане лавина накрыла самого известного альпиниста современности, вместе с ним пропали ещё 9 человек: подробности трагедии. Фото

Международная альпинистская экспедиция попала под лавину во время восхождения на Броуд-Пик в пакистанском Каракоруме. Без вести пропали десять человек, среди которых один из самых известных высотных альпинистов современности – 43-летний Нирмал Пурджа. Связь с группой прервалась после схода лавины на высоте около 6600 метров.

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О трагедии сообщило издание The Guardian со ссылкой на экспедиционную компанию Seven Summit Treks. По данным компании, GPS-трекеры всех участников почти одновременно зафиксировали резкое падение, после чего перестали передавать сигналы.

В Seven Summit Treks отметили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Поиски в горах

К поискам альпинистов привлечены военные вертолеты и наземные спасательные группы. Работу значительно затрудняют большая высота, сложный рельеф, угроза новых лавин и нестабильные погодные условия.

По имеющейся информации, в ходе операции уже обнаружены четыре тела. Однако из-за опасной ситуации на склонах их пока не удалось эвакуировать. Остальных участников экспедиции продолжают искать.

В состав международной группы входили альпинисты из Непала, Пакистана, Китая, США и Омана. Они совершали восхождение на Броуд-Пик — двенадцатую по высоте вершину мира, достигающую 8051 метра.

Брод-Пик считается одной из самых сложных вершин Каракорума. Во время подъёма альпинисты преодолевают длинные участки крутых снежных и ледяных склонов, а погодные условия в этом районе могут резко меняться в течение нескольких часов.

Нирмал Пурджа – кто он

Нирмал Пурджа — непальский альпинист, бывший военнослужащий британских спецподразделений "Гуркхи" и SBS, который приобрел мировую известность благодаря своим рекордным восхождениям.

В 2019 году он установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников планеты всего за 6 месяцев и 6 дней. Именно эта экспедиция легла в основу документального фильма Netflix "14 Peaks: Nothing Is Impossible", после выхода которого Пурджа стал одним из самых известных альпинистов мира.

После этого он продолжил устанавливать новые рекорды. В частности, совершил самое быстрое восхождение на все 14 восьмитысячников без использования дополнительного кислорода и стал первым человеком, покорившим все самые высокие вершины мира как с использованием кислорода, так и без него.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в Непале лавина прошла через лагерь на горе Ялунг Ри (5630 метров), погибли семь человек – пять иностранных альпинистов и двое непальских гидов. Еще пять человек получили ранения в базовом лагере, расположенном на высоте 4900 метров.

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