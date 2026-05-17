В ОАЭ после атаки дрона вспыхнул пожар возле атомной электростанции

По Объединенным Арабским Эмиратам в воскресенье, 17 мая, было запущено три БпЛА. Один из дронов ударил вблизи атомной электростанции Барака, в результате чего произошел пожар.

В Абу-Даби объяснили, что возгорание произошло за пределами внутреннего периметра АЭС. Загорелся электрогенератор; жертв или пострадавших в результате обстрела нет, уровень радиации не превышен.

Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) подтвердило, что ЧП не повлияло на безопасность электростанции и все ее блоки работают в нормальном режиме.

Что известно об атаке

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что три беспилотника проникли на территорию ОАЭ с "направления западной границы". Две цели были перехвачены, но третий БпЛА врезался в электрический генератор.

Официальные лица не комментировали, кто именно и откуда запустил дроны.

Министерство иностранных дел страны назвало удар "неприемлемым актом агрессии" и заявило, что у ОАЭ есть право ответить на любые военные действия.

"Нападения на мирные ядерные объекты являются вопиющим нарушением международного права, Устава ООН и принципов гуманитарного права", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В Минобороны добавили, что государство "решительно будет противостоять любым попыткам подорвать безопасность".

Реакция МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии было проинформировано ОАЭ, что уровень радиации на АЭС Барака остается нормальным. После обстрела были включены аварийные дизельные генераторы, чтобы обеспечить электроэнергией третий блок АЭС.

"МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией и постоянно поддерживает связь с властями ОАЭ, готово оказать помощь при необходимости", – заверила пресс-служба организации на платформе X (Twitter).

В то же время надзорный орган "серьезно обеспокоен инцидентом". "Военная деятельность, которая угрожает ядерной безопасности, неприемлема", – напомнили в МАГАТЭ и призвали "к максимальной военной сдержанности вблизи любой АЭС, чтобы избежать опасности ядерной аварии".

Добавим, что станция Барака работает с августа 2020 года и является единственной коммерческой АЭС в арабском мире. Она построена на побережье Персидского залива.

Барака состоит из четырех ядерных реакторов APR-1400. Номинальная мощность составляет 5600 МВт, чего хватает для обеспечения 25% потребностей ОАЭ в электроэнергии.

– 15 мая на атомной электростанции Онагава в Японии произошло ЧП – в ее турбинном отделении было обнаружено радиоактивный пар. Утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не было, однако реактор №2 остановили для проверки.

– По данным СМИ, Китай расширяет сеть ядерных объектов в горных районах провинции Сычуань. Спутниковые снимки зафиксировали новые строительства и модернизацию инфраструктуры. В частности, инженеры возвели новые бункеры и защитные валы.

