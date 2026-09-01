В Нью-Йорке отменили выставку Джона Гальяно: раскопали старые антисемитские высказывания и признания в любви к Гитлеру

Британский модельер Джон Гальяно заявил об отмене выставки, посвященной его карьере, после критики в связи с его антисемитскими и расистскими высказываниями в прошлом. Дизайнер признал, что подобное мероприятие может причинить боль представителям еврейской и азиатской общин.

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Джон Гальяно сообщил о решении после консультаций с Метрополитен-музеем и другими участниками проекта. Информацию обнародовала BBC.

Гальяно отказался от выставки

По словам дизайнера, после длительных размышлений он пришел к выводу, что сейчас проведение выставки будет неправильным.

"После долгих раздумий и обсуждений с Met и всеми вовлечёнными сторонами я с большой печалью решил, что лучше всего, чтобы выставка пока не состоялась", — сказал Гальяно.

Модельер также подчеркнул, что берёт на себя ответственность за свои слова в прошлом.

"Я несу полную ответственность за боль, причиненную моими словами в прошлом, особенно за боль, которую я причинил еврейской и азиатской общинам, и я глубоко сожалею об этом", — заявил он.

Настоящее искупление вины не может быть достигнуто лишь посредством выставки, признания со стороны культурного учреждения или одного публичного жеста. Это постоянная ответственность, которая проявляется в готовности слушать, учиться и со временем менять своё поведение.

Скандал, разрушивший карьеру в Dior

В 2011 году Гальяно был уволен с должности креативного директора Dior после инцидента в одном из парижских ресторанов. Суд признал его виновным в оскорблениях на почве антисемитизма в адрес еврейской посетительницы.

В ходе судебного разбирательства также прозвучали показания о расистских оскорблениях в адрес ее друга южноазиатского происхождения. В другом эпизоде дизайнер заявлял о своей любви к Адольфу Гитлеру.

Тогда Гальяно извинился за свое поведение. Его адвокат объяснял действия дизайнера "стрессом, связанным с работой, и многочисленными зависимостями".

В своём нынешнем заявлении модельер отдельно упомянул о 15 годах трезвости и выздоровлении от алкогольной и других зависимостей.

Критика со стороны еврейской общины

Решение Метрополитен-музея провести выставку ранее вызвало сопротивление в Нью-Йорке. Спикер городского совета Джули Менин заявила, что неоднократно обсуждала с музеем свое несогласие с проектом.

В условиях роста антисемитизма решение почтить память Гальяно было особенно болезненным для еврейской общины.

"Это правильное решение, поскольку вред и боль, которые это причиняло, были просто неприемлемы", — сказала Менин.

Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт также назвал запланированную выставку ошибочным решением на фоне высокого уровня антисемитизма.

"Это был неправильный шаг в неправильный момент. Время имеет значение", — заявил он.

Что будет с Met Gala

Выставка должна была стать не единственным событием, связанным с Гальяно. Его творчество должно было стать темой следующего Met Gala – одного из самых известных мероприятий в мировой моде.

Мероприятие планировалось провести 3 мая. Эта дата совпадает с Йом га-Шоа — Днём памяти жертв Холокоста и героизма.

Глобальный редакционный директор Vogue и одна из руководителей Met Gala Анна Винтур поддержала решение Гальяно отменить выставку.

"Я считаю, что это правильное решение, и он, и музей имеют мою полную поддержку", — сказала Винтур.

В то же время Гальяно подчеркнул, что не хочет отвлекать внимание от работы Института костюма Метрополитен-музея. Дизайнер признал, что выставка, прославляющая его профессиональные достижения, могла бы быть болезненной для части общества.

Несмотря на скандал 2011 года, Гальяно впоследствии вернулся в мир моды и продолжил карьеру дизайнера.

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