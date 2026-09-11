В Норвегии умерла принцесса, сестра покойного короля Харальда: что о ней известно

В пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет умерла норвежская принцесса Астрид. Она была сестрой бывшего короля Норвегии Харальда V, скончавшегося незадолго до этого – 28 августа.

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Об этом огласил Королевский двор Норвегии. На официальном сайте сообщается, что новый монарх – Хокон VIII – "с глубокой скорбью воспринял известие о смерти принцессы". Он распорядился приспустить все государственные флаги в стране 11 сентября и в день прощания с Астрид.

Отметим, что Астрид ушла из жизни в пятницу, но присутствовала на похоронах своего брата Харальда V совсем недавно, в среду.

У Астрид Норвежской осталось пятеро детей и двузначное количество внуков и правнуков

"Спасибо тебе за то, что ты была лучшей матерью, которую мы могли иметь. На протяжении всей своей жизни ты была рядом с нами, с любовью и мудростью, теплотой и хорошим чувством юмора. Ты была рядом с дедушкой, королем Олафом, и дядей, королем Харальдом – верной и послушной. А кроме того – для тех, кто нуждался в немного большем внимании, – ты всегда проявляла искреннюю заботу", – говорится в заявлении детей принцессы: Катрин, Бенедикты, Александра, Элизабет и Карла-Кристиана.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что вспоминает об Астрид с грустью и благодарностью и благодарит ее за вклад в развитие Норвегии на протяжении ее долгой жизни.

"Я помню принцессу Астрид как талантливую и преданную представительницу королевского дома до самого конца. Мои мысли и соболезнования ее близким и королевской семье, которая потеряла дорогого члена семьи", – прокомментировал глава правительства.

Король Швеции Карл XVI Густав, который является троюродным братом Астрид по общим предкам в шведском королевском доме династии Бернадотов, также прокомментировал трагическую новость.

"Несколько дней назад у нас была возможность встретиться и поговорить с принцессой Астрид в связи с похоронами короля Харальда – встреча, которую мы очень ценили. Мы с теплотой вспоминаем принцессу Астрид и выражаем соболезнования ее детям и их семьям, а также всей норвежской королевской семье", – заявил монарх.

Почти 15 лет Астрид исполняла роль первой леди Норвегии

Принцесса Астрид родилась 12 февраля 1932 года в семье тогдашнего кронпринца Олафа V и кронпринцессы Мерт.

С 1954 по 1968 год она исполняла функции первой леди Норвегии, когда ушла из жизни, так и не став королевой, мать принцессы.

Астрид была покровительницей 12 организаций, имела ряд медалей и орденов, как норвежских, так и иностранных.

В последние годы Астрид жила в лесистой местности Нордмарка к северу от Осло. Из-за слабых лодыжек часто пользовалась костылями, позже – креслом колесным. В свободное время любила вязать, вышивать, читать и расписывать фарфор. Интересовалась спортивными мероприятиями, часто вместе с королем Харальдом бывала в Гольменколлене, где расположен один из старейших в мире лыжных трамплинов.

Также она была известной любительницей собак. Первую собачку принцесса получила от матери и отца, когда ей было два года, и назвала ее Вимс. После этого четвероногие друзья сопровождали Астрид на протяжении всего пути, как в частной жизни, так и на официальных мероприятиях.

Как писал OBOZ.UA, король Норвегии Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет. Он умер в Национальном госпитале, где проходил лечение. Новым монархом Норвегии стал его 53-летний сын Хокон VIII.

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