В Нидерландах вышел фильм, снятый во время незаконной поездки на ВОТ: как отреагировал почетный консул Украины

В Нидерландах сейчас проходит показ документального фильма Our Man With the Enemy, который удалось снять журналистам во время незаконного посещения временно оккупированных территорий Украины. Почетный консул Украины в европейском королевстве Карел Бургер Дирвен подчеркнул, чтобы авторов ленты наказали.

Об этом дипломат заявил в комментарии "Укринформу". В частности, медийщики посетили фактически уничтоженный Мариуполь в Донецкой области.

Как стало известно, нидерландский журналист Томас Эрдбринк и режиссер Рулоф ван Брукховен посетили временно оккупированные территории Украины, нарушив украинское законодательство. Консул отметил, что за такие нарушения медийщик должен понести ответственность.

"Незаконные поездки на оккупированные территории не должны проходить без последствий", – отметил Бургер Дирвен.

Документальную ленту сейчас показывает один из самых популярных в Нидерландах телеканалов, RTL4, и стриминговый сервис Videoland. Фильм подается как"путешествие по России с официальной российской пресакредитацией".

"Очевидно, что эта аккредитация не распространяется на посещение территории Украины. Я не мог поверить своим глазам и ушам – это выглядело как прямая калька с кремлевской пропаганды. Эрдбринк также рассказывает, как легко он ездит на фронт находясь вместе с российской армией", – отметил консул.

Он также отметил, что Эрдбринк в своих интервью часто транслирует кремлевские нарративы. В качестве примера он привел слова самого Эрдбринка, где тот в интервью Нидерландскому радио заявлял, что они "преимущественно" встречали в Мариуполе людей, которые"говорили, что они этнические русские", и что"рады снова принадлежать к России".

"Услышав это, я, как и десятки нидерландских журналистов и писателей, был разъярен и шокирован", -– говорит Бургер Дирвен, подчеркивая, что авторы фильма "показывают российскую оккупацию, пренебрегая украинским законодательством и незаконно въезжая на оккупированную украинскую территорию".

Напомним, ранее в Бельгии отменили запланированный показ пропагандистского документального фильма "Украина, Россия: за дымовой завесой" после вмешательства посольства Украины. Решение приняла брюссельская коммуна Волюве-Сен-Пьер, на территории которой должен был состояться показ ленты в кинотеатре Stockel. В украинском диппредставительстве приветствовали этот шаг и назвали его четким сигналом против распространения российской пропаганды.

