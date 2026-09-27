В мире начали формироваться новые альянсы без доминирования США: что это означает

Генеральная Ассамблея ООН в сентябре стала испытанием для недавно созданных коалиций, формирующихся в последнее время без доминирования США. При нынешнем президенте Дональде Трампе Америка утратила репутацию надежного союзника, в связи с чем возникла необходимость в создании новых альянсов.

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Однако полностью обойти США их партнерам пока не удается. Об этом говорится в материале Politico.

Генеральная Ассамблея ООН стала испытанием для новых альянсов

В этом году встреча мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке проходила на фоне все более глубокой обеспокоенности традиционных союзников США по поводу того, что они больше не могут полагаться на Вашингтон. На этом фоне растет число сторонников идеи совместной работы "средних государств" над определением глобальной повестки дня.

"Напряженность была в полной мере очевидна: и премьер-министр Канады Марк Карни, и премьер-министр Испании Педро Санчес, два крупнейших критика президента Дональда Трампа, четко дали понять, что не планируют встречаться с президентом США. Также настал подходящий момент для коллективной позиции против некоторых политических мер США, нанесших ущерб союзникам в Персидском заливе и Европе, в частности, войны в Иране. Популярность Трампа внутри страны сейчас на самом низком уровне, а республиканцы борются за сохранение контроля над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре", – отмечает издание.

Поиски путей для глобальных договоренностей без участия США продолжались в вопросах войны в Украине, переговоров по Ирану и обсуждений искусственного интеллекта, однако внутренние разногласия в потенциальных союзах и необходимость согласия Вашингтона по многим вопросам помешали их достижению.

"Стремление создать мир, не организованный США, все еще "находится в процессе разработки". Существует столько "мышечной памяти", что ожидается, что Соединенные Штаты придут и обеспечат эту координирующую силу и направление. Реальность такова, что США по-прежнему остаются центральным игроком", – считает Эллисон Майнор, занимавшая руководящие должности, связанные с вопросами Персидского залива, в первых администрациях Байдена и Трампа.

Важную роль в попытках создать новые альянсы без доминирования США играет Украина. Там на смену непредсказуемым Штатам приходят европейцы.

Определенные результаты этих усилий проявились в подписанном Финляндией с Украиной соглашении о дронах и объявлении Францией контракта на поставку Киеву радаров и перехватчиков.

Между тем Канада выразила желание получить статус нового "ассоциированного члена" ЕС. Сближение этой североамериканской страны с Европой уже проявилось как в вопросе помощи Украине, так и в визите в Оттаву министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля для обсуждения торговли и подводных лодок.

Однако дипломатические шаги Вашингтона показали, насколько сложно партнерам действовать полностью без США.

После встречи президента Владимира Зеленского с Трампом, после которой украинский лидер заявил о получении окончательного одобрения на лицензирование производства систем Patriot, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о приглашении российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

В Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию. Германия считает приглашение неплохой идеей, тогда как глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала шаг Вашингтона "трудным для восприятия".

Рубио также провёл закрытые переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, тогда как переговорщик Путина Кирилл Дмитриев в Нью-Йорке встретился со спецпосланцами Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

На мероприятии в кулуарах Генеральной Ассамблеи министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за сохранение того, что он назвал "проблемным браком" между США и Европой.

"Даже если любовь покинула этот брак, мы считаем, что это брак. У вас есть романы где-то еще, но для нас вы женаты, и мы должны сохранить это", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. Однако в него не войдут противоракетные ракеты для Patriot, о которых неоднократно просила Украина.

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