В Малайзии взорвался магистральный газопровод: пострадали более сотни людей и жилые дома. Фото

В Малайзии после того, как в районе Путра-Хайтс на газопроводе, эксплуатируемом государственным энергетическим гигантом Petronas, произошли взрывы и разгорелся масштабный пожар, пострадали по меньшей мере 305 человек. Также повреждены около 190 домов.

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Температура от пожара местами превышала 1000 градусов по Цельсию, передает New Straits Times. Возгорание удалось потушить только спустя восемь часов.

Гендиректор пожарно-спасательного управления Датука Нор Хишам Мохаммад рассказал, что огненный столб от взрыва газа поднялся на высоту более 30 метров. Дым было видно за несколько километров. Однако к 13:55 вторника (по местному времени) пожар пошел на убыль.

Поскольку газопровод проходит вблизи жилых районов, зацепило дома местных жителей, некоторые тоже загорелись. Reuters пишет, что "с неба сыпались горящие обломки и разбивались окна".

Смертельных случаев зафиксировано не было, а министр здравоохранения Дзулкефли Ахмад сообщил, что все госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

Сообщается, что пожар сопровождался несколькими взрывами, которые сотрясали землю.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что правительство штата и Petronas возьмут на себя полную ответственность за восстановление района; пострадавшим будет оказана финансовая помощь на этот период. Полная реконструкция может занять год, добавил он.

"Потребуется некоторое время, чтобы определить причину. Пусть будет проведено тщательное расследование. Сейчас наш приоритет – безопасность. Пока ситуация выглядит контролированной", – заявлял премьер.

Напомним, что ЧП на магистральном газопроводе случилось утром 1 апреля. Потерпевшие граждане жаловались на ожоги, затрудненное дыхание, некоторые получили травмы и ранения.

Как ранее писал OBOZ.UA, 30 марта в Чехии грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего произошла утечка сотен тонн бензола. Химическое вещество попало в озеро, в результате чего власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации.

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