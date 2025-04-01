Поднялся столб огня: в Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе, пострадали десятки человек. Видео

Утром 1 апреля в Малайзии произошел взрыв на газопроводе. Столб огня неподалеку от Куала-Лумпура виден на многие километры вокруг.

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Известно о по меньшей мере 30 пострадавших. Подробности сообщает издание The Star.

Масштабный пожар на газопроводе в Путра-Хайтс недалеко от столицы Малайзих Куала-Лумпура вспыхнул утром 1 апреля. Столб огня над местом аварии был виден на километры.

Сначала ошибочно считалось, что пожар вспыхнул на автозаправочной станции в Путра-Хайтсе, однако довольно скоро стало известно, что причиной пожара стал взрыв газопровода.

По данным пожарно-спасательной службы, уведомление о происшествии поступило в 08:23 по местному времени.

"Около 25 человек получили медицинскую помощь, еще пятеро были направлены в больницу Серданг из-за разрыва газопровода на высоте Джалан Путра Хармони Путра, Субанг Джая, Селангор. Помощник директора пожарно-спасательного департамента Селангора Ахмад Мухлис Мухтар сказал, что пожар, связанный с утечкой газопровода, ориентировочной длиной 500 метров, произошел вблизи жилой застройки", – говорится в сообщении The Star.

Известно, что все пострадавшие жалуются на ранения, ожоги и затрудненное дыхание.

СМИ также сообщают, что в результате взрыва загорелись несколько жилых домов, спасатели пытаются спасти людей, оказавшихся заблокированными в своих домах.

При этом в местной пожарно-спасательной службе не исключают, что в результате взрыва могут быть погибшие. Правда, о количестве возможных жертв пока никто судить не берется.

Через несколько часов после начала пожара обуздать пламя так и не удалось. Местная полиция перекрыла дороги, ведущие к месту происшествия. А власти отдали приказ об эвакуации жилых районов, расположенных вокруг места взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что в Малайзии на репетиции военного парада столкнулись два вертолета.

В результате столкновения погибли десять человек. А в сети появилось видео момента крушения.

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