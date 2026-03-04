В МАГАТЭ заявили, что не нашли доказательств создания Ираном ядерной бомбы, но есть обеспокоенность

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не нашло никаких доказательств создания Ираном ядерного оружия. При этом в агентстве признают, что Тегеран обладает большими запасами обогащенного урана.

Видео дня

Также в МАГАТЭ пожаловались, что иранский режим отказывается предоставлять инспектора доступ к своим ядерным объектам. Об этом в соцсети Х заявил генеральный директор Международноого агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ выражает "серьезную обеспокоенность"

По словам Гросси, в своих докладах о ядерной программе Ирана он всегда предельно ясно и последовательно заявлял, что нет никаких доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу. В то же время директор МАГАТЭ продолжает выражать "серьезную обеспокоенность" в связи с большими запасами обогащенного урана, близкого к оружейному качеству.

"По этим причинам мои предыдущие доклады указывают на то, что до тех пор, пока Иран не окажет помощь МАГАТЭ в решении нерешенных вопросов, касающихся гарантий безопасности, Агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер", – заявил гендиректор агентства.

Что предшествовало

Согласно заявлениям представителей Соединенных Штатов и Израиля, Иран вплотную приблизился к статусу ядерной державы, хотя официальных подтверждений проведения успешных ядерных испытаний нет.

Спецпредставитель американского президента Стива Уиткоффа, на переговорах в начале 2026 года иранские представители заявили о наличии 460 кг урана, обогащенного до 60%. Этого объема достаточно для создания 11 ядерных бомб (после дообогащения до 90%).

Несмотря на заявления западных разведок, официальный Тегеран продолжает настаивать на исключительно мирном характере своей ядерной программы. Иранские дипломаты по-прежнему ссылаются на религиозный указ верховного лидера о запрете ядерного оружия. Однако в феврале 2026 года советник аятоллы Камаль Харрази допустил, что ядерная доктрина может быть пересмотрена, если само существование страны окажется под угрозой.

Напомним, Военно-воздушные силы Израиля заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана. По данным израильских военных, на этом объекте группа ученых работала над развитием компонентов, необходимых для создания ядерной бомбы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Иране остановила работу Бушерская атомная электростанция мощностью 1000 МВт. Это первая АЭС в стране и на Ближнем Востоке, ее обслуживает российский "Росатом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!