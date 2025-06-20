В Ливане ликвидировали командира 'Хезболлы', ответственного за ракетные обстрелы Израиля. Видео

Армия обороны Израиля ликвидировала в Ливане командира огневого подразделения группировки "Хезболла" Мухаммада Хатара аль-Хусейни, ответственного за множество ракетных обстрелов Израиля. Военные считают, что он организовывал удары по городах Нагария, Хайфа и других израильских населенных пунктах.

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Об этом сообщили на официальном аккаунте ЦАХАЛ в социальной сети Х в пятницу, 20 июня. Военные также показали видео удара по югу Ливана, в районе реки Литани, в результате которого погиб член "Хезболлы".

Израильские военные отмечают, что Мухаммад Хатар аль-Хусейни в последнее время принимал участие в усилиях по восстановлению возможностей ракетной артиллерии "Хезболлы". Армия обороны Израиля называет это "вопиющим нарушением" режима прекращения огня в Ливане.

"В последнее время террорист пытался восстановить артиллерийские силы террористической организации "Хезболла". Его действия представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", – пишут в ЦАХАЛ.

Отметим, что в Армии обороны Израиля также заявили, что в результате совместной операции с ШАБАК в центральной части Газы ликвидировали члена группировки ХАМАС Ибрагима Абу-Шамалу. Он занимал должность финансового директора военного крыла ХАМАС и помощника заместителя командующего военным крылом группировки.

Как писал OBOZ.UA, в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации около 20 высокопоставленных иранских военных в ходе масштабной операции. Среди них – руководители разведки, ракетных сил и командиры, которые планировали атаки на Израиль.

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