В Литве создадут огневые группы для защиты стратегических объектов: когда они заработают

Правительство Литвы планирует с 2026 года развернуть огневые группы для защиты стратегических объектов. Страна хочет использовать опыт украинских мобильных групп противовоздушной обороны.

Об этом заявил начальник Службы общественной безопасности (СГБ) Викторас Грабаускас. Его цитирует издание Delfi.

По словам Грабаускаса, разработка соответствующей программы уже продолжается.

"Мы уже разрабатываем эту концепцию, и я думаю, что со следующего года у нас уже будут – возможно, не в том количестве, как необходимо, но будут – огневые группы с соответствующими кинетическими средствами", – заявил глава СГБ.

Проект реализуют в сотрудничестве нескольких государственных структур, в частности Министерства внутренних дел Литвы и власти Вильнюса, которые еще в июле начали работать над системой защиты критической инфраструктуры от беспилотников.

Грабаускас отметил, что сейчас стратегические объекты уже имеют определенные средства обороны, однако их эффективность зависит от высоты полета БПЛА.

Решение усилить безопасность приняли после серии инцидентов с метеозондами, запущенными с территории Беларуси, которые недавно парализовали работу аэропорта Вильнюса.

Грабаускас отметил, что теперь сотрудники СГБ, охраняющие стратегические объекты, располагают определенными средствами для нейтрализации этих метеозондов. Однако, по его словам, чтобы это удалось сделать, эти зонды должны находиться на определенной высоте.

"Если зонды направляются конкретно к нашему объекту, то, конечно, там меньшая скорость, там меньшая высота, так что у нас, безусловно, есть определенные кинетические средства", – сказал Грабаускас.

Инциденты с белорусскими метеозондами

24 октября из-за метеозондов с контрабандой, которые летели из Беларуси, была временно приостановлена работа Вильнюсского аэропорта и, впоследствии, и Каунасского аэропорта.

Как сообщили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях Литвы, радары зафиксировали десятки воздушных метеошариков, залетевших в воздушное пространство страны.

Инцидент повторился в субботу и воскресенье – 25 и 26 октября.

Примечательно, что это уже четвертый подобный случай за октябрь.

Ранее, 4 октября воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом также было ограничено, в связи с появлением воздушных шаров. В тот день поздно вечером воздушное пространство Литвы нарушили 25 таких метеозондов.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за этих инцидентов Литва приняла решение закрыть границу с Беларусью. Также было решено, что военные начнут применять соответствующие кинетические средства для приземления метеозондов, которые влетают в страну.

