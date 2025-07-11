В Литве создадут мобильные огневые группы для защиты инфраструктуры от потенциальных российских атак

Министерство внутренних дел Литвы и власти города Вильнюс на следующей неделе подпишут протокол о намерениях, целью которого является "усиление защиты объектов критической инфраструктуры города от внешних угроз". Защищать объекты водоснабжения, электросетей, связи, городского транспорта и т.д. будут специально созданные мобильные огневые группы.

Видео дня

Об этом 11 июля сообщило МВД балтийской страны. Причем отмечается, что Вильнюс станет первым литовским городом с такой охраной инфраструктуры и будет "примером для других муниципалитетов" страны.

Согласно договору между властями города и министерством первая обеспечит закупку немилитарного оборудования (автомобили, компьютеры, системы освещения и т.д.), а второе создаст огневые группы и предоставит им соответствующее вооружение.

В министерстве отмечают, что создание таких групп было инициативой органов самоуправления города и непосредственно мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса. Однако министр внутренних дел Владислав Кондратович назвал столичную инициативу "своевременной" и такой, что "соответствует актуальной ситуации в сфере безопасности".

"На фоне продолжающейся российской военной агрессии в Украине, мы должны искать новые решения и сосредотачивать усилия на защите объектов критической инфраструктуры", – заявил министр. Он отметил, что на примере нашей страны "наблюдается сознательное стремление страны-агрессора наносить удары именно по объектам критической городской инфраструктуры".

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее в Литве зафиксировали, что на ее территории упал "объект, похожий на беспилотник". Он нарушил воздушное пространство балтийской страны, залетев из Беларуси. В СНБО Украины подчеркивают – в Литву залетел российский дрон-приманка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!