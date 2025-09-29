В Китае официально открыли самый высокий мост в мире: сколько стоило строительство. Фото

В провинции Гуйчжоу (Китай) состоялось официальное открытие самого высокого моста в мире. Он возвышается над ущельем Хуацзян и протекающей по нему реке Бэйпань, сокращая время в пути с двух часов до всего двух минут.

Мост, который называют мостом Хуацзян, в два раза превышает высоту Эйфелевой башни. Он почти такой же высоты, как 632-метровая 128-этажная Шанхайская башня – самое высокое здание в КНР, передает таблоид The Sun.

Самый высокий мост не только побил рекорд, но и улучшил логистику в регионе

Чэнь Цзяньлэй, заместитель директора Департамента транспорта Гуйчжоу, сообщил: "Завершение строительства моста через Большой каньон Хуацзян укрепит экономические связи между [соседними городами] Гуйяном, Аньшунем и Цяньсинанем, способствуя региональной экономической интеграции".

На строительство этого огромного сооружения ушло три года (его возводить 18 января 2022-го). Инженеры применяли передовые технологии, в том числе спутниковую навигацию и беспилотники.

Высота моста над рекой – 625 метров; длина главного пролета – 1 420 метров. Гигантская конструкция оснащена массивными стальными арматурами весом 215 тонн, которые должны выдерживать большие нагрузки.

Центральный элемент моста, его основная несущая часть, состоит из 93 сегментов общим весом 22 000 тонн, что в три раза превышает вес Эйфелевой башни.

"Раньше местным жителям приходилось тратить почти два часа на преодоление препятствия в виде огромного каньона. Но теперь время в пути сократилось всего до двух минут", – отметили журналисты.

Власти КНР считают, что строительство моста будет стимулировать экономическое развитие Гуйчжоу, одной из наименее развитых провинций страны.

До сегодняшнего дня звание самого высокого в мире носил мост Бэйпаньцзян. Он также расположен в провинции Гуйчжоу – примерно в 320 километрах к северу от моста Хуацзян.

Отметим, что в этой горной китайской провинции построено более 30 000 мостов, три из которых считаются рекордсменами по высоте. Приблизительно половина из топ-100 самых высоких мостов мира расположена именно в Гуйчжоу.

