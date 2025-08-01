В США ударила самая большая молния в истории: какова ее длина

Ученые официально зарегистрировали самую длинную вспышку молнии в истории наблюдений. Спутниковые данные подтвердили, что молния, которая поразила территорию от американского штата Техас до штата Миссури, достигла 829 км в длину.

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Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization – WMO), которая признала рекордную длину этого электрического разряда. Отмечается, что вспышка молнии произошла в октябре 2017 года во время сильной грозы.

Феномен обнаружили во время анализа архивных спутниковых снимков. Данные поступали со спутника GOES-16, принадлежащего Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Аппарат оснащен современным картографом молний, который способен ежедневно фиксировать около миллиона электрических разрядов.

Согласно исследованию, реальная длина молнии-рекордсмена составила 515 миль, или 829 километров. Она почти в 52 раза больше средней молнии, длина которой обычно не превышает 16 км. А также на 61 км больше вспышки, которая до этого считалась самой длинной в истории наблюдений и произошла в апреле 2020 года в южных штатах США.

Новый рекорд электрического разряда зафиксировали в известном очаге штормов в Соединенных Штатах Америки. В этой горячей точке грозовых систем мезомасштабной конвекции рождаются чрезвычайно крупные молнии.

"Этот новый рекорд ясно демонстрирует невероятную силу природной среды. Кроме того, оценка ВМО таких экстремальных явлений, как этот рекорд по длине молнии, свидетельствует о значительном научном прогрессе в наблюдении, документировании и оценке таких явлений", – заявили в организации.

Такие исключительные молнии исследователи называют мегавспышками. Их возникновение связано с длительными и обширными грозовыми системами, которые могут бушевать более 14 часов и охватывать большие территории.

Сегодня большинство регионов, где потенциально возникают мегавспышки, находятся в зоне охвата спутников нового поколения, а методы обработки данных значительно усовершенствовались. Это позволяет выявлять редкие атмосферные явления, которые ранее оставались незамеченными.

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