В Казахстане задержали критика РПЦ, который пытался создать в стране независимую от Москвы православную церковь

В Казахстане задержали бывшего иеромонаха Астанайской и Алматинской епархии РПЦ Иакова Воронцова. Он критиковал РПЦ и публично осуждал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Видео дня

Также Воронцов пытался создать в Казахстане независимую от Москвы православную церковь. Подробности раскрывает российское независимое издание "Агентство".

В Казахстане задержали критика РПЦ

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали бывшего иеромонаха Астанайской и Алматинской епархии РПЦ Иакова (в миру Владимира) Воронцова. Задержание подтвердил его адвокат Галым Нурпеисов.

"Воронцов известен критикой РПЦ и российского вторжения в Украину, а также попыткой создать в Казахстане независимую от Москвы православную церковь", – отмечает "Агентство".

Адвокат Воронцова добавил, что с его клиентом силовики "проводят процедуры досудебного следствия".

Первым о задержании сообщил казахстанский журналист Данияр Молдабеков. Он рассказал, что силовики ворвались в дом Воронцова в ночь на пятницу. Они провели обыск, а затем увезли бывшего священника в полицейский изолятор временного содержания.

Официальную версию задержания Воронцова обнародовало издание masa.media. Со ссылкой на Департамент полиции Алматы там сообщили, что бывшего священника якобы подозревают в "организации притона", в связи с чем было возбуждено уголовное дело "по факту организации притона для потребления наркотических средств".

"По подозрению задержан мужчина 1986 года рождения. В ходе обысковых мероприятий изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтверждён факт употребления им наркотических средств. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все причастные лица и обстоятельства противоправной деятельности", — заявили в пресс-службе полиции Алматы.

Адвокат Нурпеисов тем временем заявил, что "Воронцову вменяется немедицинское потребление наркотических средств. Это административное правонарушение" и что сейчас его клиент ожидает заседания админсуда.

Что известно об Иакове Воронцове

Владимир Воронцов (после вступления в сан принявший имя Иаков) родился в Казахстане.

Живет Воронцов в Алматы. До 2023 года он был частью Русской православной церкви в Казахстане (Казахстанской митрополии РПЦ).

Еще в 2022 году Воронцов выступил с критикой вторжения России в Украину и его поддержки со стороны РПЦ, а также был среди подписантов обращения служителей РПЦ с призывом к миру.

В августе 2023 года он назвал РПЦ "самой омерзительной из всех земных религий", уточнив, что такая оценка – это "не ненависть или русофобия", а "реакция на фашизм".

В марте 2022 года Воронцова отстранили от служения, а в июне 2023 года митрополит издал указ о запрещении в служении. В июле 2024 года патриарх Кирилл утвердил решение о лишении Воронцова сана.

Воронцов вызывал раздражение у Москвы не только своей позицией в отношении российской агрессии против Украины, но и попытками ослабить влияние РФ на Казахстан посредством "религии".

В декабре 2023 года Воронцов заявил о намерении создать в Казахстане независимую от РПЦ православную церковь. Однако казахстанские власти отказались регистрировать приход.

12 февраля сообщалось, что Воронцов подал иск к департаменту юстиции Алматы и Министерству юстиции и требует признать незаконным отказ в регистрации религиозного объединения.

"Преследование священника проходило не только по линии церкви, но и по законам Казахстана. В декабре 2023 года на него возбудили уголовное дело о разжигании религиозной розни по отношению к православным верующим из-за поста о "самой омерзительной из всех земных религий". Спустя 16 месяцев, в мае 2025 года, с него сняли обвинения. Как пояснил "Агентству" его адвокат, дело было прекращено на основании двух филологических экспертиз за отсутствием состава преступления. О возбуждении нового дела не сообщалось", – отмечает издание.

Журналисты также акцентировали внимание на том, что задержанию Воронцова предшествовал видеодонос подконтрольных РПЦ священников с просьбой к властям Казахстана возобновить дело.

Задержание произошло на фоне интенсификации в начале этого года экстрадиций Казахстаном россиян, которые преследуются в России по политическим делам (в двух случаях выдача состоялась, в двух приняты решения об этом).

"Это тревожная тенденция, которая показала, что Казахстан перестал быть хотя бы частично безопасной страной для преследуемых россиян, говорили эксперты "Агентства". Священники с антивоенной позицией подвергаются репрессиям с начала войны. По данным Центра православных христианских исследований Фордхэмского университета, к маю 2025 года церковным санкциям подверглись не меньше 79 православных священников", – заявили журналисты, напомнив, что глава РПЦ Кирилл неоднократно оправдывал вторжение России в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что гражданин Казахстана рассказал, как попал на войну против Украины и сдался в плен. По его словам, он искал в России работу. Но нашел лишь проблемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!