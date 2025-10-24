В Казахстане неподалеку от границы с Россией взорвался неизвестный беспилотник: в Минобороны намекнули на иностранное вмешательство

дрон

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки был зафиксирован "факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения". Возможно, речь идет о российском ударном дроне – так или иначе, сейчас "проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта".

Об этом сообщили в Минобороны Казахстана. В ведомственамекнули, не называя страну-агрессора Россию прямо, что это ее беспилотник.

Отмечается, что обломки обнаружены в отдаленной местности "вне зоны проживания населения". Пострадавших и материального ущерба нет.

"Министерством обороны Казахстана приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать эти аппараты", – отметили в ведомстве.

О чем речь

Бурлинская область (административный центр – город Уральск) расположена в северо-западной части республики, в бассейне среднего течения реки Урал. Это приграничная с Россией область. Именно Россия является "иностранным партнером", которому может принадлежать указанный дрон.

Теоретически беспилотник может быть и украинским. Но Казахстан декларировал свой нейтралитет в войне Украины с РФ и заявлял, что не является партнером нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия за прошедшие сутки, как и в другие дни, терроризировала Украину дроновыми атаками. Всего противник атаковал Украину 130 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым.

Таким образом, указанный дрон может быть из тех, что "заблудился" во время этой воздушной атаки по Украине.

