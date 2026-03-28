В Канаде могут предоставить украинским беженцам статус постоянных резидентов: что известно

В Канаде могут позволить украинским беженцам получить статус постоянных жителей. Соответствующая петиция внесена на рассмотрение канадского парламента.

Она собрала уже почти 48 тысяч подписей, теперь свой ответ должно дать правительство страны. Об этом сообщает Укринформ.

"Укринформ" пишет, что на рассмотрение парламента Канады внесена петиция, которая призывает предоставить всем украинским беженцам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения России, статус постоянных жителей.

Петиция опубликована на сайте Палаты общин парламента Канады, под ней уже собрано почти 48 тысяч подписей.

"Призываем правительство Канады разработать специальную разовую миграционную программу для жителей Канады, прибывших в страну по Канадско-украинскому разрешению на экстренные поездки и другим временным миграционным программам", – говорится в тексте петиции.

Автор петиции обращает внимание, что новоприбывшие украинцы часто не могут воспользоваться миграционными программами Канады из-за "уменьшенных квот, возраста или несоответствия профессий". Именно поэтому правительство призывают учитывать при предоставлении украинцам постоянного статуса продолжительность законного пребывания на территории Канады, местный опыт работы, знание языка и тому подобное.

На рассмотрение парламента петицию внес депутат от Либеральной партии Иван Бейкер. После этого у правительства есть 45 дней, чтобы подготовить на нее письменный ответ.

В марте 2022 года в Канаде начала действовать программа CUAET, которая позволяла всем желающим украинцам получить временное разрешение на работу и проживание в Канаде. Прием новых заявок на эту программу закончился два года назад, однако за время ее действия в Канаду прибыло около 300 тысяч украинских искателей убежища.

