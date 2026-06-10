В Йоханнесбурге неизвестные расстреляли несанкционированное поселение: погибли по меньшей мере 12 человек, много раненых. Фото

В Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) группа из по меньшей мере 10 вооруженных преступников открыла огонь по жителям неофициального поселения Джамперс, обустроенного в промышленном районе-пригороде Кливленд на востоке города. В результате массовой стрельбы погибли 12 человек, еще девять получили ранения.

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Правоохранители сообщили, что подозреваемые с винтовками в руках появились в Джамперсе поздно вечером во вторник, 9 июня, примерно в 23:10 по местному времени. Об этом пишет BBC.

Что известно о преступлении

Полиция назвала нападение "бессердечным" и "варварским". Его мотив все еще расследуется, но члены сообщества Джамперса связывают стрельбу с войной за территорию между группами нелегальных шахтеров, проживающих в этом промышленном районе.

По словам очевидцев, более 10 подозреваемых приехали на белом микроавтобусе Toyota Quantum и высадились возле АЗС в Кливленде. В Джамперс они вошли с обоих входов (нелегальное поселение представляет собой скопление небольших хижин, сделанных из жести и дерева, плотно прислоненных друг к другу; узкие проходы создают что-то вроде лабиринта).

Злоумышленники, передвигаясь по территории, несколько раз открывали огонь по людям. Затем стрелки скрылись на том же транспортном средстве.

На месте происшествия погибли восемь мужчин и три женщины; впоследствии еще один мужчина от тяжелых травм скончался в больнице.

Еще по меньшей мере девять человек были доставлены в различные медицинские учреждения. Все пострадавшие получили огнестрельные ранения.

В среду, 10 июня, комиссар полиции провинции генерал-лейтенант Томми Мтомбени признал: следователи не могут исключать связь с незаконной добычей полезных ископаемых в этой местности.

"Как вы знаете, эта территория прилегает к зоне незаконной добычи полезных ископаемых. У нас есть такие подозрения", – сказал он журналистам.

Как писал OBOZ.UA, 7 июня в США произошла стрельба на музыкальном фестивале Old West End в штате Огайо. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, двое из них были госпитализированы в критическом состоянии.

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