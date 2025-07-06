Военным нужна ротация: в Иерусалиме прошел протест с требованием призыва ультраортодоксальных мужчин в армию

Несколько десятков протестующих собрались у входа в Иерусалим, требуя от правительства призвать ультраортодоксальных мужчин в Армию обороны Израиля на фоне усиленных призывов принять закон о создании харедим. Демонстранты отметили, что сейчас ЦАХАЛ страдает от острой нехватки личного состава.

Видео дня

Среди демонстрантов – преимущественно православные женщины, которые протестуют на окраине района харедим, держа плакаты с надписями: "Тот, кто верит, не уклоняется от военной службы" и подобными лозунгами. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Эти молодые женщины, которые здесь, и их мужья все проходят службу в резерве", – заявила одна из организаторов протеста Эсти Вольц. Она добавила, что ее 45-летний зять имеет четырех детей и был уволен с работы после 13 месяцев службы в резерве.

Другая протестующая Техила Элицур, обращаясь к толпе, засвидетельствовала растущее разочарование среди широкой общественности из-за неравномерного бремени, которое религиозное сионистское, светское и друзское население несло на своих плечах во время войны в Газе. Она призвала правительство "облегчить бремя службы в резерве", приняв законопроект, особенно на фоне острой нехватки кадров в ЦАХАЛ.

"Эти группы [светские, религиозные сионистские и друзы] уже максимально замотивированы; это должно исходить из харедим", – заявила Элицур, которая является одной из организаторов.

Завершая свою демонстрацию, протестующие прочитали молитву за Государство Израиль и спели израильский национальный гимн, а затем разошлись.

Кто такие харедим, служба в армии и стиль жизни

Харедим – это обобщающее название и в определенной степени самоназвание различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин в Израиле и вне его. Эти общины строго придерживаются консервативных обычаев, сложившихся в европейском еврействе до XX века, а также традиционных канонов иудаизма. Члены ультраортодоксального сообщества считают главной ценностью изучение Торы и исполнение заповедей.

В Израиле харедим составляют более миллиона человек, где-то 12-13% от всего населения (к 2050 году каждый четвертый израильтянин может быть ультраортодоксом). Их интересы в политике представляют религиозные партии, выступающие против нарушений законов Торы на государственном уровне. Депутаты Кнессета из числа харедим обычно принципиально не занимают министерские должности, но иногда руководят министерствами на должностях заместителей министров.

Такое значительное сообщество не вовлечено в охрану государства. Большинство харедим выступают против привлечения в армию. В то же время остальные израильтяне поддерживают мобилизацию членов ультраортодоксальных общин.

Юноши-харедим, которые учатся в ешивах, традиционно освобождаются от службы в армии со времени создания Израиля. Сначала это касалось лишь нескольких сотен человек, но с годами их количество существенно возросло.

В 2002 году был принят Закон Таля, который автоматически предоставлял им отсрочку от призыва до 22 лет. После этого они могли либо продолжить обучение, либо выбрать сокращенную военную или альтернативную службу; при этом им запрещалось работать.

Закон действовал до 2012 года, когда его признали неконституционным. Сейчас харедим обязаны являться на призывные пункты, но фактически их призыв часто откладывают.

Для тех, кто хочет служить, в 2002 году создали батальон "Нецах Егуда", учитывающий религиозные требования: разделение полов, кошерное питание, изучение Талмуда. В нем служат не только харедим, но и религиозные сионисты.

Большинство религиозных сионистов проходят службу через программу "Хесдер", совмещая ешиву с армией в течение пяти лет.

В Израиле только 47% мужчин-харедим официально работают, тогда как среди женщин этот показатель составляет 81%. Основной доход семей часто обеспечивает жена, дополненный государственными дотациями, хотя часть харедим принципиально избегает любых контактов с государством.

Несмотря на традиционные запреты, все больше ультраортодоксальных евреев (харедим) пользуются интернетом. Исследование Израильского института демократии показало, что две трети харедим используют сеть для базовых потребностей – электронной почты, работы, госуслуг и банкинга. Около половины из них также активны в соцсетях. Хотя большинство харедим до сих пор избегают телевидения, но они используют "кошерные" телефоны, с помощью которых можно только совершать и принимать звонки с "благословенных" номеров, идентифицированных по коду 05331. В таких гаджетах отсутствует камера и доступ к интернету.

Большинство харедим живут в специализированных городах или кварталах, таких как Бней-Брак, Модин Илит или Меа Шеарим в Иерусалиме. Подобные общины также существуют в США и Канаде – в частности в Бруклине, Торонто, Монреале и ряде городков в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран во время 12-дневной войны нанес удары по пяти важным израильским военным объектам. Эту информацию удалось установить на основе спутниковых радарных снимков для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий, которые ранее не публиковались из-за цензуры в Израиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!