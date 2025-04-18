Впервые в Израиле появился памятник, посвященный жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Его установили в Саду Роз в самом центре Иерусалима – между Кнессетом и Верховным судом справедливости.

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Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Со своей стороны, директор Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак подтвердила, что это первый мемориал в Израиле, который чтит память миллионов украинцев, уничтоженных голодом сталинского режима.

Автор памятника — канадская художница украинского происхождения Людмила Темертей. Ее соавтором выступил Дэвид Робинсон. Интересно, что схожий мемориал был установлен в 1983 году в Эдмонтоне (Канада).

"Мы как институция еще выясняем официальные детали (когда установили, будет ли официальное открытие), но похоже на то, что в Иерусалиме, в Саду Роз, между Кнессетом и Высшим судом справедливости, появился первый в Израиле памятник жертвам Голодомора. […] Организационную тишину в очень хорошо немало. Но значение этого события максимально велико, а благодарность всем причастным - безмерной", - написала Леся Гасиджак.

Как известно, уже 28 стран признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Но Украина продолжает дипломатические усилия по этому направлению.

Также известно, что нынешняя Россия отрицает даже факт Голодомора. Так же, как отрицает войны, ведущие и ведущие против Украины. И это понятно: преступления, оставшиеся безнаказанными в прошлом, имеют прямые последствия для настоящего.

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