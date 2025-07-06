В Израиле арестовали трех мужчин, которые готовили теракт: все подробности

В Израиле арестовали трех разыскиваемых членов террористической группировки, которые готовили теракт. Арест проводили военные Армии обороны, офицеры контртеррористического подразделения полиции "Ямам" и агенты службы безопасности страны "Шин Бет".

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Об этом сообщает издание Times of Israel, которое ссылается на информацию от местной полиции. Как отмечается, все трое задержанных сейчас находятся под стражей, но впоследствии будут переданы на допросы в "Шин Бет".

Информацию о местонахождении террористов правоохранители получили именно от службы безопасности Израиля.

Первых двух подозреваемых правоохранители из "Ямам" и агенты из "Шин Бет" арестовали в арабском селе Бартаа, расположенном по обе стороны Зеленой линии, на территории Израиля.

Впоследствии солдаты ЦАХАЛа под видом гражданских совершили рейд в дом еще одного члена ячейки на севере Западного берега реки Иордан, и арестовали его.

Как сообщал OBOZ.UA, вскоре в Израиле будут судить двух жителей Тверии за шпионаж в пользу Ирана. По данным прокуратуры, фигуранты выполняли для противника "мелкие" задания, но также обещали поехать непосредственно в Иран на недельную подготовку, а затем вернуться в Израиль для покушения на известное лицо.

Также в Израиле арестовали 24-летнего местного жителя, который пытался совершить покушение на министра обороны страны Исраэля Каца и даже разместил мощную взрывчатку возле дома чиновника.

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