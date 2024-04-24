В Испании случайно освободили из тюрьмы известного наркобарона

Из тюрьмы Испании выпущен лидер наркокартеля Mocro Maffia Карим Буяхричан. Ранее Нидерланды подали запрос на экстрадицию арестованного.

Карим "Такси" Буяхричан был арестован в Испании еще в январе этого года. Вместе с пятью другими членами группировки Mocro Maffia он был арестован по обвинению в отмывании денег путем покупки 172 объектов недвижимости в Испании стоимостью более 50 миллионов евро. Как сообщают испанские массмедиа, мужчину освободили по недосмотру испанских органов надзора за арестованными.

В Нидерландах Карим "Такси" Буяхричан угрожал убить принцессу Амалию и премьера страны Марка Рютте. 46-летний наркобарон-миллиардер был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Интерпол преследовал мужчину не менее пяти лет.

Голландско-марокканскую банду Mocro Maffia основал Самир Буяхричан, старший брат Карима-Такси. Самира застрелили в 2014 году, и младший брат взял под контроль группировку. Однако Карим был задержан в январе в городе Марбелья после покупки ряда испанских поместий.

Узнав о его задержании, Нидерланды подали запрос на экстрадицию для привлечения Карима-Такси к ответственности в Нидерландах по обвинениям, связанным с наркоторговлей. Суд в Мадриде одобрил запрос, но региональный суд Марбелья отказался выполнять запрос, считая, что сперва наркобарон должен ответить на обвинения в отмывании средств в Испании.

Нидерланды подали апелляцию на это решение и еще один запрос на экстрадицию. В этот раз к обвинениям в наркоторговле были добавлены десятки убийств в Бельгии, Нидерландах, Испании и Марокко (результат войны Mocro Maffia и нескольких наркокланов).

Но испанская Фемида не успела ответить Нидерландам на второй запрос, так как выяснилось, что суд Марбельи не позаботился о том, чтобы подозреваемый остался под стражей до каких-либо решений. Его выпустили под залог в размере 50 тысяч евро(!), хотя и обвинили в отмывании 50 миллионов евро.

В настоящее время местонахождение наркобарона неизвестно. В Мадриде официальные представители Минюста заявляют, что "надеются на скорейшее задержание подозреваемого".

В 2022 году нидерландская принцесса Амалия была вынуждена скрываться, когда полиция получила информацию, что Буяхричан мог планировать ее похищение или убийство. Среди его потенциальных целей также был премьер Нидерландов Марк Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, суд Киева решил удовлетворить ходатайство обвинения по продлению срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до июня 2024 года. При этом инстанция снова уменьшила сумму залога – теперь с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

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