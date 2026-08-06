В Иране за последние несколько месяцев казнили не менее 56 человек: в ООН выразили обеспокоенность

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Иране, где за последние месяцы были казнены десятки человек. Так, с 19 марта в стране лишили жизни по меньшей мере 56 человек по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.

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Среди них 27 – это люди, которые были казнены по делам, связанным с протестами в начале года. Об этом в среду, 5 августа, заявил комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Его цитирует Reuters.

"Я обеспокоен ростом числа казней и вынесенных смертных приговоров в Иране с марта, а также тем, что смертная казнь продолжает использоваться для запугивания населения и подавления инакомыслия", – отметил Тюрк.

Что происходит в Иране

Иранские власти убили тысячи людей во время антиправительственных протестов в январе – самых масштабных внутренних беспорядков в стране за последние десятилетия.

Правозащитные организации заявляют, что правительство продолжает жестко расправляться с оппозицией во время войны, разразившейся в конце февраля в результате американо-израильских ударов по Ирану.

Тюрк отметил, что более 100 человек находятся под угрозой казни по подобным обвинениям, связанным с национальной безопасностью. В то же время казни за преступления, связанные с наркотиками, также продолжаются с "тревожной скоростью".

Комиссар призвал Тегеран прекратить все казни и двигаться в направлении отмены смертной казни. Он также выразил обеспокоенность в связи с несоблюдением принципов справедливого судопроизводства и надлежащей правовой процедуры.

Стоит отметить, что иранские чиновники защищают судебные процессы в стране и применение смертной казни, утверждая, что они соответствуют внутреннему законодательству и необходимы для обеспечения общественной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране казнили Голамрезу Хани Шекараба – экс-чемпиона по смешанным единоборствам (ММА), тренера и международного рефери. Приговор был вынесен по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, он вступил в силу после его подтверждения Верховным судом.

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