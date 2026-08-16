В Иране казнили участника протестов: в чём его обвиняли

В Иране рано утром в воскресенье, 16 августа, казнили Шахрама Садеги. Его обвинили в преступлениях против безопасности Ирана и умышленном наезде на полицейских.

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Это произошло 8 января во время протестов в Карадже. Об этом сообщает Mizan News.

Иранские судебные власти заявили, что Садеги якобы выполнял "оперативные задачи" в интересах Израиля, США и других группировок, которые по иранскому законодательству считаются враждебными.

Садеги также обвинили в сотрудничестве с Израилем и другими враждебными государствами, что, по утверждению иранских властей, нанесло ущерб национальной безопасности и интересам страны.

В сообщении говорится, что Садеги на автомобиле Kia Pride наехал на офицеров вблизи перекрестка Голзар, ранив семерых правоохранителей. Один из них находился в коме в течение трех месяцев, о гибели других офицеров не сообщается.

Иранские власти уже давно используют широко сформулированные обвинения, в частности в шпионаже, угрозе национальной безопасности, вооруженном мятеже, "враждебности против Бога" и "коррупции на земле", дляподавления инакомыслия и борьбы с политическими оппонентами.

Правозащитники заявляют, что такие обвинения регулярно выдвигаются против протестующих, диссидентов и политических заключённых, представляя их как угрозу безопасности и используя это в качестве юридического основания для казни.

Напомним, что протесты в Иране были спровоцированы ростом цен и экономическим кризисом и охватили более 250 городов страны. В результате действий силовиков погибли люди, в том числе дети.

Как писал OBOZ.UA, во время масштабных протестов в Иране погибли не менее 5 тысяч человек. Среди них около 500 представителей сил безопасности, в частности Корпуса стражей исламской революции.

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