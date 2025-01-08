В ходе 'войны с Китаем': в игре Fallout 3 нашли сценарий аннексии США Канады

Новоизбранный президент США Дональд Трамп еще не вступил официально в должность, однако уже отличился своими империалистическими заявлениями. Сначала он посягнул на Гренландию, предлагая, чтобы она перешла под контроль Вашингтона. Впоследствии Трамп выразил мнение, что большинство жителей Канады хотят, чтобы их страна стала новым штатом Америки.

Видео дня

Более того, Трамп не исключил применения силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. А вечером 7 января 2025 года в соцсети Truth Social он уже опубликовал новую карту, где Канада входит в состав США как 51-й штат.

По мнению Трампа, американская экономика страдает от того, что у Канады есть торговые дефициты и нуждаются в субсидиях, чтобы оставаться на плаву. Он пригрозил ввести тариф в 25% на канадские товары.

Между тем, в сети упомянули сюжет постапокалиптической игры Fallout 3 2008 года, действие которой происходит в ретрофутуристическом мире.

Мир Fallout – это смесь американской культуры 1950-х и научной фантастики. Перед ядерной войной, которая произошла в 2077 году, человечество достигло значительных технологических успехов, но в то же время сохранило эстетику и идеалы середины XX века. После войны мир превратился в пустошь, где выжили только те, кто скрылся в подземных бункерах Vaults ("Хранилища").

Сюжет Fallout 3

Третья часть культовой серии видеоигр Fallout была разработана американской компанией Bethesda Game Studios. Игра вышла 28 октября 2008 года для Microsoft Windows, PlayStation 3 и Xbox 360 в США, а уже через несколько дней появилась в Европе, Австралии, Великобритании и Японии. Благодаря уникальному геймплею, атмосферному миру и высокому уровню детализации, Fallout 3 получила международное признание и стала одной из самых влиятельных игр в жанре RPG.

События игры разворачиваются в постапокалиптическом 2277, через 200 лет после ядерной войны между США и Китаем. Игрок берет на себя роль 19-летнего жителя "Хранилища 101" - подземного приюта, построенного для защиты от радиационных осадков.

На своем пути герой сталкивается с остатками довоенной цивилизации, мутантами, рейдерами и другими опасностями, а также взаимодействует с многочисленными населяющими Пустошь персонажами. Основная сюжетная линия связана с проектом "Чистота" – масштабной попыткой восстановить доступ к чистой воде для всего региона.

Бои в игре происходят в реальном времени с использованием системы VATS (Vault-Tec Auto Targeting System), позволяющей замедлить время и точно прицеливаться во врагов. Кроме традиционных сражений, значительную роль играют диалоги, выбор игрока и карма, влияющая на отношение NPC к герою.

Аннексия Канады

В описании к видеоигре говорится: в 2066 году Китай атакует Аляску, а американскому правительству Канада разрешила установить оборонный периметр для защиты нефтепровода. Американцы воспользовались этим в полной мере, разграбив все ресурсы, которые могли, когда находились на канадской земле. Основной причиной аннексии Канады были ее природные ресурсы, которые были жизненно важными для американских военных усилий в китайско-американской войне.

В 2072 году канадский народ устал от эксплуатации своей страны и вышел на улицы, чтобы протестовать, и начались беспорядки. После неудачной попытки канадских войск американское правительство официально объявило об аннексии Канады 3 июня 2072 года.

В январе 2076 г. Канада прекращает свое существование как государство. После этого американские военные взяли под контроль и начали внедрять жестокие репрессии против населения, что привело к тому, что остатки канадских военных сформировали очаги сопротивления. К 2077 году аннексия была завершена, и Канада перестала существовать как нация. Провинции, оккупированные американскими военными, стали территориями США, оставаясь под их политическим и военным контролем. Насилие усилилось, и отряды сохранности, оснащенные боевой броней, были ориентированы для угнетения канадского населения и всех движений сопротивления.

Протестующих, мятежников и участников сопротивления расстреливали на глазах, иногда даже казнили на камеру. Американская пропаганда позорила канадских партизан, участников движения сопротивления расстреливали на месте.

Аннексию восприняли неоднозначно как в американском обществе, так и в милитари-кругах. Начавшаяся открытая война между противоборствующими армиями на территории бывшей Канады Юкон стал одним из многих фронтов наряду с Анкориджем в Войнах за ресурсы. Несмотря на возмущение, военная инициатива продвигалась вперед. Пропаганда изображала аннексию как "освобождение", понося канадское сопротивление.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом Америки и пригрозил ввести 25-процентные тарифы на торговлю с Канадой и Мексикой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.