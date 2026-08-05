В Гватемале активизировался один из самых опасных вулканов мира: власти объявили эвакуацию. Видео

В Гватемале началось новое извержение вулкана Фуэго, который считается одним из самых активных и опасных в мире. В связи с усилением его активности власти объявили чрезвычайное положение повышенной готовности и приступили к эвакуации жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне риска.

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Об этом пишет Mirror. Издание ссылается на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Гватемалы (Conred).

Власти эвакуируют людей из-за потоков лавы и вулканического пепла

Вулкан Фуэго начал извергаться утром в понедельник, 3 августа, а к вечеру его активность значительно усилилась. В воздух поднялись огромные столбы пепла и дыма, а по склонам вулкана начали стекать потоки раскаленной лавы.

По данным гватемальских служб наблюдения, в ночь на вторник по юго-восточному склону Фуэго продолжали двигаться пирокластические потоки — чрезвычайно опасная смесь раскаленных газов, вулканического пепла и обломков пород.

Власти объявили по всей стране второй по уровню опасности — оранжевый — уровень тревоги и приступили к эвакуации жителей двух деревень, расположенных у подножия вулкана.

Фуэго считается одним из самых опасных вулканов мира

Вулкан Фуэго расположен примерно в 16 километрах от города Антигуа — одного из самых популярных туристических центров Гватемалы, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фуэго имеет высоту 3768 метров и относится к стратовулканам — конусообразным вулканам, сформированным слоями застывшей лавы, пепла и вулканических пород. Он является одним из самых активных вулканов Центральной Америки.

Нынешнее извержение стало уже девятым крупным проявлением активности Фуэго с 2015 года.

Самое масштабное извержение произошло 3 июня 2018 года. Тогда погибли не менее 159 человек, более 300 получили ранения, а около 250 человек пропали без вести. Именно поэтому нынешнюю активизацию вулкана власти воспринимают как серьезную угрозу и проводят превентивную эвакуацию населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Антарктиде есть вулкан Эребус, который выбрасывает на поверхность кристаллы золота. Он расположен примерно в 1350 километрах от географического Южного полюса на острове Росса в море Росса — глубоком заливе Антарктиды. Это единственный известный в мире вулкан, выбрасывающий именно кристаллические частицы чистого золота. Однако главная загадка Эребуса заключается в том, как это золото вообще вырывается из магмы.

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