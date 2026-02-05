В Германии задержали депутата от 'АдГ' за содействие Беларуси в обходе санкций: что известно о деле

В немецкой федеральной земле Саксония полиция задержала депутата земельного парламента от партии "Альтернатива для Германии" Йорга Дорнау прямо во время начала пленарного заседания. Его подозревают в содействии обходу санкций ЕС против Беларуси путем фальшивого декларирования экспорта техники.

Перед задержанием парламент большинством голосов поддержал снятие депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на прокуратуру Лейпцига.

По данным прокуратуры Лейпцига, расследование касается возможного нарушения Закона о внешней торговле Германии (AWG). Следствие считает, что в августе 2022 года Йорг Дорнау задекларировал Казахстан как конечную страну назначения телескопического погрузчика, тогда как фактически техника была экспортирована в Беларусь – в обход действующих санкций Европейского Союза.

После рекомендации комитета по вопросам иммунитета земельного парламента депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности Дорнау – несмотря на сопротивление фракции АдН. Сразу после этого правоохранители вывели политика из зала заседаний для допроса, а параллельно провели обыски в его жилых и коммерческих помещениях, а также транспортных средствах в городе Рёта вблизи Лейпцига.

Следствие также обращает внимание на бизнес-связи Дорнау с Беларусью. Депутат владеет сельскохозяйственным предприятием "OOO Zybulka-Bel", которое обрабатывает около тысячи гектаров земли. На ферме могли использовать труд политических заключенных режима Александра Лукашенко – эти обвинения сам Дорнау публично не комментировал.

В 2024 году президиум саксонского парламента уже накладывал на политика штраф более 20 тысяч евро за сокрытие доходов, связанных с белорусским бизнесом. Тогда же федеральное руководство АдГ дистанцировалось от него, назвав ситуацию репутационно вредной для партии.

В самой АдГ нынешние действия правоохранителей назвали "политически мотивированными". В то же время в прокуратуре подчеркивают, что речь идет о возможном умышленном нарушении санкционного режима ЕС, которое является уголовным преступлением.

