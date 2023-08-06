В Германии выпало до 30 см града: пришлось задействовать снегоуборочную технику. Фото и видео

В немецком городе Ройтлинген пронесся мощный ураган с сильным ливнем и градом. В результате стихийного бедствия на улицах образовался покров из града толщиной в 30 сантиметров.

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Улицы пришлось расчищать снегоуборочной техникой. Об этом сообщает издание Zeit (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

За считанные минуты ливень и град забили дренажные шахты, поэтому вода хлынула в подземные автостоянки, подвалы и жилые дома. Около 250 членов профессиональной пожарной команды и всех подразделений добровольной пожарной команды были задействованы в операции по ликвидации последствий шторма.

Кроме того, в результате сильных осадков уровень воды в реке Эхац поднялся на 1,5 метра за считанные минуты из-за чего она на некоторое время вышла из берегов. В то же время такая погодная аномалия была кратковременной – уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют более привычную для лета погоду с солнцем и жарой.

Стоит отметить, что Австрия также испытала последствия проливных дождей и наводнения. В Сен-Поль-им-Лавантталь в Нижней Каринтии 70 домов были эвакуированы. В районах вокруг Айзенкаппеля и Клагенфурта некоторые места были отрезаны от окружающей местности. Также была угроза прорыва дамбы недалеко от Клагенфурта. На перевале Лойбль за 24 часа выпало 200 литров дождя на квадратный метр.

Ранее сообщалось, что Словения страдает из-за масштабных наводнений. В стране погибли по меньшей мере три человека. Масштаб ущерба от наводнения оценивается более чем в полмиллиарда евро.

Напомним, в грузинском поселке Шови в результате оползня погибла украинка. Её ребенок исчез – продолжаются поисковые работы на месте происшествия. Также проверяется информация о возможном нахождении других украинцев на месте оползня.

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