В Германии во время рождественских праздников похитили из банка десятки миллионов евро

В Германии во время рождественских праздников неизвестные ограбили отделение банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен. Злоумышленники просверлили отверстие в бетонной стене и похитили деньги и ценности клиентов на сумму не менее 10 миллионов евро.

Об инциденте сообщила Reuters немецкая полиция во вторник. В заявлении правоохранителей отмечается, что речь идет о сумме в двузначных миллионах евро, которую преступники вынесли из хранилищ индивидуальных сейфовых ячеек.

Праздничная пауза

Большинство магазинов и банков в Германии закрываются на рождественский период, начиная с вечера 24 декабря. Именно этим, по данным следствия, и воспользовались злоумышленники. Полиция обнаружила ограбление только утром 29 декабря, после срабатывания пожарной сигнализации в здании банка.

Во вторник возле отделения собрались десятки возмущенных клиентов. Они громко скандировали призывы впустить их внутрь. Один из мужчин в эфире телеканала Welt рассказал, что не мог спать всю ночь, потому что не получает никакой информации, и добавил, что пользовался банковским сейфом 25 лет, храня там сбережения на старость.

Ход расследования

По информации полиции, преступники просверлили толстую бетонную стену и добрались до нескольких тысяч депозитных ячеек. Свидетели сообщили, что в ночь на субботу видели нескольких мужчин с большими сумками на лестнице соседнего паркинга.

Также поступили сообщения о черном Audi RS 6, который выехал из гаража рано утром в понедельник. Внутри автомобиля находились мужчины в масках. По данным полиции, номерные знаки принадлежали машине, угнанной в Ганновере, более чем в 200 километрах от Гельзенкирхена. Представитель банка Sparkasse в городе на запрос журналистов оперативно не ответил.

