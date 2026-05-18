В Германии разоблачили схему поставки европейских компонентов для военной машины Кремля – Politico

В Германии правоохранители разоблачили многоуровневую схему поставок европейских товаров в Россию в обход санкций. По данным следствия, схема могла обеспечивать российскую военную промышленность компонентами двойного назначения.

Видео дня

По данным следствия, сеть работала через компании в Германии и Турции и помогала обходить западные санкции. Об этом рассказывает Politico.

Подозреваемого задержали в немецком городе Любек. Полиция и таможенники несколько часов ждали 39-летнего Никиту С. возле отеля Radisson Blu Senator Hotel. Следователи считают его организатором схемы поставок европейских компонентов для российской промышленности.

Утром правоохранители задержали Никиту С. Его спутницу Ольгу С. также временно задержали. Во время обысков следователи изъяли документы, которые, по их мнению, подтверждают существование схемы обхода санкций и поставки в Россию товаров двойного назначения.

Следствие продолжалось четыре года. По версии правоохранителей, задержанный превратил торговую компанию Global Trade в Любеке в центр закупок для российских заказчиков. Материалы дела, с которыми ознакомились журналисты, свидетельствуют о том, что через эту сеть в Россию могли поставлять важные компоненты для промышленности и оборонной сферы.

Как работала схема

Выяснилось, что центральной частью сети была компания Global Trade из Любека. До полномасштабного российского вторжения компания напрямую поставляла товары в РФ. После ужесточения санкций схему изменили. Вместо прямых поставок начали использовать многоуровневую систему, которая скрывала настоящих российских получателей.

В материалах дела указано, что одним из ключевых элементов системы закупок для российской промышленности была российская компания Kolovrat, также известная как Siderius. США уже ввели против нее санкции из-за деятельности в производственном секторе России.

Никита С. возглавил Global Trade в конце марта 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабной войны. Следователи называют его "связующим звеном" между немецкой компанией и российскими кураторами. По версии правоохранителей, он координировал заказы, платежи и поставки, создавая вид обычной европейской компании.

В документах дела указано, что работники Kolovrat получали доступ к электронной почте Global Trade и выдавали себя за сотрудников немецкой компании. Они использовали вымышленные имена, обращались к поставщикам в Европе, запрашивали коммерческие предложения и оформляли заказы.

В материалах дела также упоминается российская компания Rokem Services. По оценке BND, она пыталась получить санкционное оборудование через посредников, среди которых были Global Trade, турецкая государственная структура и Kolovrat.

Среди товаров, которые фигурируют в таможенных документах и материалах разведки, были микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, подшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование.

После ужесточения санкций сеть начала активно использовать третьи страны, прежде всего Турцию. По данным следствия, турецкая компания MR Global была формальным получателем грузов и транзитным пунктом для дальнейшей поставки товаров в Россию.

В схеме также использовали немецкие компании-прикрытия. Среди них ER Industriebedarf GmbH, оформленная на гражданина России Евгения Р., а также Amtech Solutions, которую в мае 2025 года создал Даниэль А. по указанию Никиты С. Следователи считают, что эту компанию планировали использовать для поставки товаров.

Во внутренней переписке участники схемы обсуждали, как скрыть российское происхождение заказов. В одном из сообщений Никита С. написал: "Сделайте так, чтобы все выглядело чисто. Никаких упоминаний о России". В другом сообщении говорилось о необходимости убирать документы из коробок перед отправкой товара.

Подробности расследования

По оценкам прокуратуры, через сеть прошло примерно 16 тысяч поставок на сумму более 30 миллионов евро. В деле также фигурирует Борис М., которого следователи считают одним из ключевых участников схемы.

Следователи также установили случаи, когда товары через Турцию попадали в российские структуры, связанные с военными и ядерными исследованиями. В одном из эпизодов продукция поступила во Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики, который связывают с российской программой ядерного оружия.

В начале 2026 года Никита С. вернулся в Германию, после чего правоохранители задержали его. После ареста в Любеке следователи провели обыски в нескольких местах, которые были связаны с работой сети.

Сейчас под стражей находятся Никита С., Евгений Р., Даниэль А. и Борис М. Следствие подозревает их в систематическом нарушении экспортного контроля, обходе санкций и участии в преступной сети.

Напомним, вопреки многочисленным американским санкциям Китай остается ключевым узлом в цепочке поставок для производства иранских беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые активно используются Россией. Китайские компании не только продолжают продавать западные технологии, но и наращивают экспорт собственных компонентов, заменяя ими подсанкционные товары.

Также OBOZ.UA сообщал, Беларусь с 2024 года передает России шасси для производства зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Поставки касаются модернизированных платформ с бронированной кабиной. Их применяют в новой версии системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!