'Должны сбивать все': Зеленский назвал слабой реакцию НАТО на вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию НАТО на недавние провокации России, когда самолеты РФ вторглись в воздушное пространство стран Альянса. По его мнению, ответ Запада был слишком мягким.

Это лишь подтолкнуло Кремль к дальнейшим действиям. Об этом он рассказал в интервью Axios.

"Да, я думаю, что реакция была слабой", – сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что только решительный и жесткий ответ может остановить агрессора. По его словам, когда Россия видит нерешительность или компромиссы, это лишь провоцирует ее на новые нарушения и атаки.

Зеленский призвал союзников быть более последовательными в защите собственных границ и не позволять Кремлю безнаказанно проверять их готовность к обороне.

"Именно поэтому он (Путин. – Ред.) продолжил с другими странами. Они должны сбивать все. Если кто-то находится на вашей земле и убивает ваших людей – вы должны ответить этому человеку. Если самолеты в вашем воздушном пространстве – вы должны их блокировать", – заявил он.

Что предшествовало

Стоит отметить, что Североатлантический совет осудил эскалационные действия России, которая 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии, и пообещал решительный ответ. Три российских самолета МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве более десяти минут, после чего НАТО подняло свои самолеты для перехвата и сопровождения нарушителей за пределы территории страны.

Только за последние две недели Совет уже второй раз собирался из-за нарушения воздушного пространства союзных государств: 10 сентября Россия применила беспилотники против Польши, а также подобные инциденты произошли в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии. НАТО выражает полную солидарность со странами, чьи границы были нарушены.

Напомним, Эстония рассматривает возможность размещения на своей территории британских истребителей, F-35A, способных нести ядерные бомбы. Эстонский министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова "открыть двери перед своими союзниками".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был вовсе не случайным.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо заявил, что пилоты Альянса имеют полномочия действовать решительно, вплоть до сбивания самолета, если возникнет прямая угроза безопасности союзников. Он отметил, что окончательную оценку и решение должны принимать военные, подготовленные действовать в критических ситуациях.

