Рютте ответил, будет ли НАТО сбивать российские самолеты в случае вторжения в воздушное пространство Альянса. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо заявил, что пилоты альянса имеют полномочия действовать решительно – вплоть до сбивания самолета – если возникнет прямая угроза безопасности союзников. Он отметил, что окончательную оценку и решение должны принимать военные, подготовленные действовать в критических ситуациях.

Видео дня

Об этом Рютте сказал в комментарии телеканалу CNN. Рютте пояснил, что в случае нарушения воздушного пространства НАТО самолеты сначала сопровождают нарушителя и пытаются вывести его с территории Альянса.

Если же предупреждения и запросы игнорируются и создается прямая угроза, военные могут принять "самое сложное решение" – действовать на поражение.

"А именно сбить их. Да, если необходимо", – подчеркнул генсек, приведя пример Турции, которая в свое время сбила бомбардировщик, не отреагировавший на предупреждение, и это не привело к мировой эскалации.

Он добавил, что после сопровождения и предупреждений военные оценивают уровень угрозы – и, если он представляет прямую опасность для людей, возможен переход на более высокие ступени эскалации. Рютте подчеркнул, что такие решения должны оставаться в пределах военного руководства, которое обучено и готово действовать в соответствии с процедурами и оценкой рисков.

Генсек также вспомнил инцидент в Эстонии, когда альянс отработал сопровождение вражеских беспилотников и применил голландские F-35 для их уничтожения. Рютте отметил, что такие отработанные действия и подготовка войск – ключ к безопасности и сдерживанию провокаций, и что в НАТО нет "открытого раскола" по этому вопросу. Он также подчеркнул, что применение силы против пилотируемых самолетов проводится только после тщательной оценки угрозы, чтобы избежать неконтролируемой эскалации.

Рютте призвал доверять военным решениям и не политизировать тактические шаги. НАТО, по его словам, сохраняет право оборонять воздушное пространство и одновременно стремится минимизировать риски обострения конфликтов.

Что предшествовало

Стоит отметить, что североатлантический совет осудил эскалационные действия России, которая 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии, и пообещал решительный ответ. Три российских самолета МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве более десяти минут, после чего НАТО подняло свои самолеты для перехвата и сопровождения нарушителей за пределы территории страны.

Только за последние две недели Совет уже второй раз собирался из-за нарушения воздушного пространства союзных государств: 10 сентября Россия применила беспилотники против Польши, а также подобные инциденты произошли в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии. НАТО выражает полную солидарность со странами, чьи границы были нарушены.

Напомним, Эстония рассматривает возможность размещения на своей территории британских истребителей, F-35A, способных нести ядерные бомбы. Эстонский министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова "открыть двери перед своими союзниками".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был вовсе не случайным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!