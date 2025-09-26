'Красный шторм': в немецком Гамбурге стартовали учения по переброске войск на восточный фланг НАТО

В немецком Гамбурге стартовали одни из самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Трехдневные маневры Red Storm Bravo ("Красный шторм"), начавшиеся 25 сентября, имеют целью отработать сценарий быстрой переброски военной техники и личного состава из стран Западной Европы на восточный фланг НАТО – в направлении России.

И хотя это только учения, реальные провокации со стороны Москвы делают их значительно больше, чем просто маневрами. Об этом пишут DW, NDR и Spiegel.

Крупнейшие учения Бундесвера за десятилетие

Это первые в Германии учения такого масштаба, когда движение военных колонн происходит прямо в центре мегаполиса. Колонна из 70 тяжелых транспортных средств Бундесвера будет курсировать по узким улицам Гамбурга до двух часов ночи, создавая реалистичные условия для отработки действий в случае реальной угрозы.

По словам командующего гарнизона Гамбурга капитана ВМС ФРГ Курта Леонардса, идея возникла еще полгода назад как ответ на потенциальные провокации России на границах Балтии. Сценарий предполагает рост напряженности на российско-эстонской границе, после чего Эстония обращается к союзникам по статье 4 Североатлантического договора.

Случайно или нет, но за несколько дней до начала маневров реальные события подтвердили угрозы: российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, что заставило Таллинн действительно просить консультаций у НАТО.

"Мы чувствуем вполне реалистичную угрозу со стороны России. Вероятность провокаций против северо-восточных стран Альянса растет. НАТО реагирует отпугиванием", – подчеркнул Леонардс.

Германия, а особенно Гамбург, имеют ключевое значение для переброски сил на восток. В пресс-релизе Бундесвера прямо указано, что если Россия решит проверить НАТО на прочность, именно немецкие порты станут первыми узловыми точками для транспортировки войск.

Маневры охватывают не только военные подразделения. В учениях принимают участие около 800 человек – 500 военнослужащих и 300 представителей экстренных служб, полиции, пожарных частей, городской администрации и частного бизнеса. Основной акцент сделан на "гражданско-военном сотрудничестве": от координации конвоев до коммуникации между армией и гражданскими службами в кризисных условиях.

Уже в первый день военные продемонстрировали защиту от беспилотников в городских условиях, а на субботу запланирована масштабная репетиция действий в случае массовых жертв на промышленном объекте.

Для пожарных эти учения также стали беспрецедентными. Представитель городской пожарной службы Маттиас Фройденберг отметил, что это первый случай, когда в таком масштабе отрабатывается совместная работа с Бундесвером.

"Мы тренируем наши системы коммуникации и координации. Это важно, ведь в случае реального конфликта все службы должны действовать как единый механизм", – рассказал он.

Сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Гроте назвал маневры новаторскими.

"В Германии еще не проводились настолько реалистичные учения, объединяющие армию, гражданские службы и крупный бизнес", – указал он.

Протесты и общественное напряжение

Не все жители Гамбурга разделяют энтузиазм власти. Левые политические силы организовали акции протеста, обвиняя правительство в милитаризации и расходах на армию, тогда как город имеет нерешенные социальные проблемы.

В четверг вечером на улицы вышли около 250 демонстрантов, а на пятницу запланирован большой антивоенный митинг на центральной площади города.

Исторический контекст

Гамбург имеет давние связи с Россией: еще в 1957 году он стал городом-побратимом Ленинграда. Но сейчас эти отношения заморожены. Менее чем в 150 км от Санкт-Петербурга Германия теперь тренируется сдерживать потенциального агрессора, демонстрируя готовность к быстрой переброске войск на восточный фланг Альянса.

