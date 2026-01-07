В Германии два украинских акробата сорвались с высоты во время выполнения номера: что произошло и в каком они состоянии. Фото

В Штутгарте (Германия) на Всемирном рождественском цирк произошел несчастный случай с участием украинских акробатов. Во время исполнения номера артисты упали с высоты и получили серьезные травмы.

Полиция проводит расследование после несчастного случая. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Подробности инцидента

Драматические сцены на Всемирном рождественском цирке произошли на глазах у тысяч зрителей. Несчастный случай произошел днем 5 января ​​во время представления перед примерно 2400 зрителями. Во время исполнения номера 19-летняя женщина и 49-летний мужчина упали. Мужчине удалось подняться, и он остался сидеть, а женщина лежала неподвижно.

Посетительница Ингеборг Лепка рассказала, что была на представлении с двумя внучками и двумя внуками в возрасте от 8 до 11 лет. Сначала зрители подумали, что падение – это часть представления, но потом выяснилось, что акробаты получили серьезные травмы.

"Сотрудник цирка сделал объявление, сообщив, что оба артиста находятся в сознании и выразили желание продолжить представление. Нас попросили пройти в соседний шатер. Через час представление возобновилось", – рассказал очевидец инцидента

Менеджер по производству Далиен Коэн подтвердил, что двое пострадавших артистов – украинский акробатический дуэт "Полет страсти". Дмитрий и Дарья выступали со своим номером "Воздушные ремни" в Штутгартском рождественском цирке: артистов поднимают в воздух на ремнях, и они выполняли различные трюки. Причина несчастного случая пока неизвестна.

По словам Коэна, артисты не парили на высоте 10 метров над землей, как первоначально сообщала полиция, а на высоте 5-6 метров, когда упали. Менеджер цирка рассказал, что пол под акробатами покрыт опилками и коврами, поэтому он не очень твердый.

По предварительным данным, Дмитрий жаловался на травмы ног, а у Дарьи болела спина. Оба акробата были доставлены на машине скорой помощи в разные больницы.

