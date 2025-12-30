ДТП с украинцами в Польше: в прокуратуре рассказали, когда проведут идентификацию тел погибших

Утром накануне Рождества, 24 декабря, вблизи Бжега (Польша) в ДТП погибли шесть человек; пятеро (в том числе несовершеннолетнее лицо 17 лет) были гражданами Украины. Судмедэкспертиза тел состоится 30 декабря, а полная официальная идентификация станет возможной не раньше середины января.

Об этом заявил представитель Окружной прокуратуры в городе Ополе Станислав Бар. Сроки он уточнил в комментарии "Укрінформу".

"Во вторник будет проведена судмедэкспертиза шести жертв ДТП. Результаты появятся не ранее чем через две недели", – проинформировал Бар. Он отметил, что специалисты проведут также генетические и сравнительные исследования.

Представитель польской прокуратуры рассказал: информация, что пятеро погибших, вероятно, являются украинцами, получена на основании поиска владельца автомобиля Volkswagen Passat. Это авто в лобовую врезалось в Ford Kuga (за рулем последней был поляк).

Правоохранителям стало известно, что машина, зарегистрированная на украинца, была продана другому гражданину Украины. Впоследствии установлено, что владелец автомобиля, вероятно, является родственником одной из жертв автокатастрофы.

Что известно о смертельной аварии в Польше

Столкновение транспортных средств произошло на перекрестке национальных дорог 39 и 94 в Зеленчицах, вблизи Бжега, около 06:30 утра перед Рождеством.

В Ford Kuga находился один пассажир, а в Volkswagen Passat – пятеро. Все погибли на месте происшествия.

Украинское МИД в комментарии СМИ подтвердило: по предварительным данным, погибли граждане нашей страны 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения (то есть один человек не был совершеннолетним).

Предварительные результаты расследования показывают, что в Volkswagen ехали четверо мужчин и женщина. Вероятно, они возвращались с работы на заводе в регионе, передает Gazeta Wyborcza.

Польская полиция ранее подтвердила личность водителя Ford как 59-летнего местного жителя, гражданина РП.

Украинские консулы на контакте с родственниками погибших граждан и на постоянной связи с местными компетентными органами. Дело находится на контроле учреждения.

