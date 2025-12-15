В Гдыне поляк угрожал продавщице-украинке, выкрикивая 'Зиг Хайль': делом занялась полиция. Видео

В Польше агрессивный поляк напал на продавщицу-украинку. Он угрожал женщине, оскорблял и пытался ударить ее, а также выкрикивал нацистские лозунги.

Теперь неуравновешенному мужчине придется объяснять свои действия полиции: его задержали по подозрению в угрозах человеку из-за его национальности и публичной пропаганде нацизма. Подробности сообщает полиция Гдыни, где произошел инцидент.

Что известно

Нападение, вылившееся в задержание нападавшего и открытие производства, произошло в городе Гдыня во вторник, 9 декабря.

"Агрессивный мужчина зашел в продуктовый магазин в Гдыне. Он угрожал продавщице, оскорблял ее и делал запрещенные жесты. Благодаря настойчивой работе полицейских отделения полиции Гдыни, мужчина был арестован на следующий день", – отметили в полиции.

Правоохранители объяснили, что поляк повысил голос на украинку, оскорблял ее и сыпал угрозами, а также зиговал и выкрикивал "Зиг Хайль", что является прямым нарушением польского законодательства.

В СМИ уточняют, что нападавший пытался ударить женщину. Когда же кто-то из покупателей попытался за нее вступиться – также попал "под раздачу".

Когда агрессивный мужчина выходил из магазина "после драки", добавили в полиции, он "объявил, что вернется".

Впрочем, выполнить угрозу неадекват не успел.

"Сотрудники полицейского участка Гдыни Средместье немедленно начали оперативно-розыскную работу. Благодаря их интенсивной оперативной работе и разведке общины мужчина был арестован в течение 24 часов после инцидента. После транспортировки в полицейский участок ему было предъявлено обвинение в незаконных угрозах лицу по национальности и публичной пропаганде нацистского режима", – говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что Главное управление полиции города Гдыня также подало в районную прокуратуру ходатайство о применении мер пресечения к задержанному.

"Прокурор согласился и взял подозреваемого под надзор полиции, выдав запретительный ордер, запрещающий ему приближаться к потерпевшей и входить в магазин", – добавили в полиции Гдыни.

