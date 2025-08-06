В Гане разбился военный вертолет: среди погибших – два министра

В Ашанте, южном регионе африканской Ганы, 6 августа разбился военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, находившихся на борту. Среди погибших министр обороны Эдвард Омане Боама и министр охраны окружающей среды Ибрагим Муртала Мохаммед.

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Руководитель аппарата президента Ганы Джулиус Дебракс, который возглавил оперативный штаб, уточнил, что на борту вертолета находились трое членов экипажа и пятеро пассажиров из числа государственных чиновников. Он отметил, что начато расследование трагедии, однако отказался сообщить предварительные выводы штаба о причинах авиакатастрофы.

Среди погибших пассажиров, кроме указанных министров, погибли также заместитель координатора по вопросам национальной безопасности Ганы Алхаджи Мохаммед Муниру Лимун, заместитель председателя партии "Национальный демократический конгресс" Самуэль Сарпонг и кандидат в депутаты Самуэль Абоагье.

Экипаж военного вертолета состоял из командира эскадрильи Питера Бафеми Аналы, летного офицера Твуми Ампаду и сержанта Эрнеста Аддо Мэнса.

По словам Дебракса, вертолет исчез с радаров "вскоре после вылета из Аккры". Он направлялся в золотодобывающий город Обуаси для участия в национальном мероприятии.

Джулиус Дебракс процитировал президента Ганы Джона Драмани Махаму, который назвал катастрофу "национальной трагедией" и объявил, что в стране объявлен траур и будут приспущены флаги.

Президент также выразил свои соболезнования семьям погибших чиновников и военнослужащих, которые "потеряли жизнь, служа нации".

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии в конце июля также разбился военный вертолет, но там погибло всего два человека. Авиакатастрофа произошла над рекой Мульде вблизи города Гримма, что в федеральной земле Саксония. Место аварии находится очень близко к автобану А14 Дрезден-Лейпциг.

А в Центральноафриканской Республике на золотом руднике в Ндассиме расстреляли по меньшей мере 11 местных жителей. Указанную шахту контролируют – и, наверное, совершили расстрел – российские наемники из группы "Вагнера".

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