В ЦАР на золотодобывающей шахте, связанной с РФ, расстреляли 11 человек

В Центральноафриканской Республике на золотом руднике в Ндассиме (примерно в 450 км к востоку от столицы страны Банги) расстреляли по меньшей мере 11 местных жителей. Указанную шахту контролируют российские наемники из группы "Вагнера".

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Как передает AP со ссылкой на сотрудников гуманитарных организаций, люди погибли вечером в среду, 16 июля. После инцидента жителям близлежащих деревень запретили доступ к руднику, контролируемому "вагнеровцами"

Местный житель Серж Пунематчи рассказал, что один из погибших – его сын. По словам мужчины, жертвы находились на территории шахты, разыскивая остатки золота и гравий, когда в них начали стрелять.

"Жаль, что права на жизнь не существует", – сказал Пунематчи.

Двое сотрудников гуманитарной организации, пожелавшие остаться неназванными из-за страха нападения, подтвердили, что жертвами стали молодые люди из окрестных деревень.

Житель Ндассимы Константин Пунукузу сообщил, что некоторые его односельчане до сих пор числятся пропавшими без вести. "У безработной молодежи нет другого выбора, кроме как идти сюда ночью за гравием", – объяснил он.

Ндассима – это единственный в стране промышленный золотой рудник. Он находится в префектуре Уака в Центральноафриканской Республике. Шахту отобрали у законных владельцев (Axmin Inc.) во время гражданской войны в 2013 году, а затем ее конфисковали наемники ЧВК "Вагнера" примерно в 2017 году.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Международный уголовный суд передали конфиденциальный отчет о возможных военных преступлениях российской ЧВК "Вагнер" в Африке, совершенных с декабря 2021-го по июль 2024 года. "Вагнеровцы" распространяли в социальных сетях изображения явных зверств в Западной Африке, в том числе связанных с каннибализмом.

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