В Германии разбился военный вертолет: все подробности инцидента. Фото

В Германии во вторник, 29 июля разбился военный вертолет. Авиакатастрофа произошла над рекой Мульде вблизи города Гримма, что в федеральной земле Саксония. Место аварии находится очень близко к автобану А14 Дрезден-Лейпциг.

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Об этом сообщил Bild. Издание, ссылаясь на собственные источники утверждает, что речь идет о вертолете Бундесвера.

По данным авиадиспетчерской службы, вертолет исчез с радаров между 10:00 и 10:30 по местному времени.

А уже около 11:30 лодочники сообщили полиции, что они обнаружили в воде обломки вертолета.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели. Также вызвали водолазов.

Судьба пилота пока не известна. Информации о возможных погибших или пострадавших также пока нет.

Полиция объявила место аварии закрытой военной зоной и строго запретила любым присутствующим лицам фотографировать. Кроме того, над местом аварии установили бесполетную зону радиусом две морские мили (3,74 км – Ред.)

Военные не комментируют ситуацию. На вопрос об аварии представитель Бундесвера заявил: "Сейчас мы не можем это комментировать".

По словам очевидцев, обломки вертолета до сих пор плавают в воде.

Представитель пожарной службы пояснил, что на месте происшествия произошла утечка большого количества керосина, обломки машины находятся в центре реки и к ним трудно добраться.

На месте работают около 50 спасателей, которые сначала должны собрать керосин, а затем приступить к спасательным работам.

Местные СМИ сообщают, что на месте также работают военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в Балтийское море упал вертолет, зарегистрированный в Эстонии. Сначала летательный аппарат потерял высоту, попав в облака, после чего коснулся воды и совершил аварийную посадку. В результате удара вертолет перевернулся, однако не утонул – он остался на плаву благодаря автоматическим поплавкам. К счастью, все семь человек, которые находились на борту, остались живы.

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