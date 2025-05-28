В Финляндии одобрили ограничения для водителей электросамокатов: за что предусмотрена уголовная ответственность

Парламент Финляндии утвердил изменения в законодательство страны, которые устанавливают новые ограничения для вождения частным электротранспортом. В частности, речь идет о вождении электросамокатов, электровелосипедов и электромобилей.

Видео дня

Об этом сообщили в законодательном органе страны. Как отмечается, "изменения в законодательстве вступят в силу в ближайшее время".

Так, согласно принятым изменениям, в Финляндии можно будет управлять электросамокатами только с 15 лет. Кроме того, за предоставление такого транспортного средства ребенку до 15 лет будет наступать уголовная ответственность.

Также отныне при использовании электросамоката или электровелосипеда стало обязательным одевание на голову соответствующего шлема.

Для всех финских водителей электросамокатов устанавливают ограничение в 0,5 промилле алкоголя в крови. Как отмечается, такое ограничение на употребление алкоголя касается также водителей электромобилей и велосипедов.

Как будут наказывать за нарушение новых ограничений, ни в парламенте, ни в предложенном проекте закона не указывается. Правда, в парламенте уточнили, что работают над "предоставлением местным властям больше возможностей для регулирования движения электросамокатов и улучшения безопасности дорожного движения и безбарьерности".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Деснянском районе Киева заметили злостного нарушителя ПДД. Мужчина на электросамокате во время дождя ехал с довольно большой скоростью по встречной полосе движения. Также на нем не было защитного снаряжения.

А на Ивано-Франковщине на мужчину правоохранители составили протокол за езду в нетрезвом состоянии на электросамокате. Он должен был заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Однако в суде прикарпатец смог доказать, что электросамокат "не является транспортным средством" и избежал штрафа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!