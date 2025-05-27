На Прикарпатье мужчина доказал в суде, что 'самокат – не транспорт': что произошло и какое решение приняли

На Ивано-Франковщине на мужчину правоохранители составили протокол за езду в нетрезвом состоянии на электросамокате. Он должен был заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

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Однако в суде прикарпатец смог доказать, что электросамокат "не является транспортным средством" и избежал штрафа. Подробности сообщает Zaxid.net.

Как следует из постановления Ивано-Франковского суда от 15 мая, протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) на водителя электросамоката Bolt Андрея Х. патрульные составили на Площади Рынок в Ивано-Франковске 18 марта. Состояние опьянения мужчины было подтверждено после осмотра нарколога в медучреждении. Гражданин должен был заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Уже во время судебного заседания представитель обвиняемого сообщил, что его клиент вину в совершении правонарушения не признает, и пояснил, что Андрей Х. управлял электросамокатом Bolt, который не относится к транспортным средствам, а следовательно – не может быть субъектом ответственности по ч.1 ст.130 КУоАП.

Суд согласился, что согласно правилам дорожного движения, термин "транспортное средство" распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и авто с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

"В материалах дела нет никаких идентификационных признаков электросамоката. Защитник указал, что его модель является аналогичной модели самоката Kugoo M4, который имеет мотор с мощностью электродвигателя 0,5 кВт. Это указывает на то, что электросамокат Bolt не относится к механическому транспортному средству", – говорится в постановлении суда.

В итоге суд решил, что в данном случае обвиняемый не управлял транспортным средством. Дело из-за отсутствия в действиях мужчины состава административного правонарушения было закрыто. Впрочем, постановление суда еще может быть обжаловано.

Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области мужчина раздавал советы, как избежать мобилизации. Он предстал перед судом, который принял решение о наказании.

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