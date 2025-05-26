В Киеве на Троещине мужчина во время дождя гонял на электросамокате по встречной полосе. Видео

В Деснянском районе Киева заметили злостного нарушителя ПДД. Мужчина на электросамокате во время дождя ехал с довольно большой скоростью по встречной полосе движения.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На нем не было защитного снаряжения.

"Можно ли считать этого самокатчика полноценным участником дорожного движения? Насколько безопасно ездить по встречной полосе в таком случае? Киев, Бальзака", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть как мужчина едет не электросамокате по встречной полосе во время сильного дождя. Из "защиты" на нарушителе ПДД был только плащ от осадков.

Стоит напомнить, что электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению Правил дорожного движения (ПДД) ради урегулирования использования такого транспорта, в частности запрета движения по тротуарам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители остановили еще одного любителя быстрой езды. Водитель автомобиля Aston Martin "летал" по городу со скоростью 133 км/ч.

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